El Louvre abre sus puertas al público, con restricciones, 72 horas después del robo del siglo

El Museo del Louvre ha reabierto sus puertas este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo, según ha podido comprobar EFE.

Las puertas del museo abrieron a las 9.00 horas, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".

El Museo del Louvre estimó este martes los daños causados por las joyas robadas el domingo de la Galería Apolo en 88 millones de euros, según afirmó la fiscal parisina Laure Beccuau a RTL.

El debate sobre la seguridad del museo sigue candente y se centrará este miércoles en la comparecencia en el Senado de la presidenta del Louvre, Laurence de Cars, en el cargo desde 2021.

Mientras, los investigadores tratan de extraer todos los indicios posibles de los rastros y pruebas que dejaron en su huida los cuatro integrantes del comando que llevaron a cabo el golpe el domingo pasado en apenas siete minutos.

El museo fue evacuado cuando se produjo el robo, poco después de las nueve y media de la mañana, y aunque el lunes todo estaba preparado para recibir visitantes, en el último momento los responsables decidieron dar marcha atrás. El martes es el día de cierre semanal.