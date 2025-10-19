De la diadema de Eugenia de Montijo a un collar de zafiros de la realeza francesa: las 8 joyas robadas en el Louvre

El Museo del Louvre ha sufrido un faraónico robo de joyas imperiales "de valor incalculable". "Tres o cuatro" encapuchados irrumpieron en la Galería Apolo del museo parisino y se llevaron ocho joyas. Esta es la lista de los artículos robados.

Conjunto de pendientes de la reina María Amelia y la reina Hortensia Par de pendientes del conjunto de la reina María Amelia y la reina Hortensia. Museo Louvre Estas joyas forman parte de una prestigiosa colección de joyería relacionada con la Corona francesa y las casas reales vinculadas al Imperio Napoleónico y a la monarquía francesa del siglo XIX. Reflejan la tradición de joyería de la nobleza francesa.

Tiara del conjunto de la reina María Amélie y la reina Hortensia Tiara del conjunto de la reina María Amélie y la reina Hortensia. Museo Louvre Tiara compuesta de 24 zafiros y 1.083 diamantes lucido sucesivamente por la reina Hortensia, la reina María Amelia e Isabel de Orleans. Se estima que fue creada en el Primer Imperio francés, entre 1804 y 1814 y permaneció en la familia de Orleans hasta 1985.

Collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia Collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia Museo Louvre Collar compuesto por 8 zafiros y 631 diamantes lucido sucesivamente por la reina Hortensia, la reina María Amelia e Isabel de Orleans. Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero se estima que fue creada entre el Primer Imperio Permaneció y la Restauración (1800-1830). Permaneció en la familia de Orleans hasta 1985.

Diadema de la emperatriz Eugenia Diadema de la emperatriz Eugenia. Museo Louvre Compuesto por siete pequeñas cuentas de tres grandes perlas superpuestas que alternan entre ocho cartuchos en forma de piel, rematados con una pera y un follaje de diamantes. Los cartuchos están delineados con un follaje de diamantes bordeado por una hilera de perlas y encierran tres perlas y un follaje de diamantes. El conjunto reposa sobre una banda de perlas redondas y hojas de diamantes. En total: 212 perlas, incluyendo 17 peras, 1998 diamantes y 992 rosas.

Gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia Gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia. Museo Louvre Fue realizado en 1855 por François Kramer, el joyero personal de Eugenia, quien también estuvo al servicio de Napoleón III. La pieza, que decoraba el corpiño de sus vestidos de gala, fue adquirida por el Museo del Louvre en 2008. Al museo le costó

Collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise Collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise. Museo Louvre Collar ofrecido por Napoleón a María Luisa con motivo de su matrimonio en 1810, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. Fue adquirido por el Louvre en mayo de 2004.

Par de pendientes de esmeralda del conjunto de Marie-Louise Par de pendientes de esmeralda del conjunto de Marie-Louise. Museo Louvre Conjunto de pendientes compuestos por seis esmeraldas y 108 diamantes que Napoleón regaló a María Luisa durante su matrimonio. Fue fabricado en 1810 y adquirido por el Louvre en 2004.