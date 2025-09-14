Steve McCurry: "La IA no tiene cabida en el mundo de la fotografía si quieres contar cómo es la vida real"

Si usted piensa en una fotografía icónica, seguro que entre las primeras que recuerde estará aquella mirada que Steve McCurry (Filadelfia, 1950) capturó en los ojos de una niña afgana que vivía en un campo de refugiados en 1984.

Lo cierto es que ese gesto puro, temeroso e intenso reflejado en la joven catapultó a la fama a este fotógrafo que, por aquel entonces, recorría Afganistán y sus fronteras para documentar y contar a través de imágenes cómo era un país atravesado por la guerra y los conflictos. Hoy, McCurry sigue siendo considerado como uno de los grandes referentes de la fotografía social y humanista que tanto ha servido como puente entre culturas.

Nos reunimos con él en Wetzlar, icónica sede de la marca Leica con la que desde hace un tiempo trabaja el autor, para hablar de su larga trayectoria y de su concepción de la imagen, del poder que tiene la fotografía, de los cambios que trae la inteligencia artificial y de los retos que siempre ha tenido en mente.

Ahora, otras de sus más icónicas fotografías pueden verse en la exposición Leica. Un siglo de fotografía que acaba de llegar a Madrid y ya está abierta para todos los públicos en la amplia sala del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

McCurry nos habla de la IA sin pensar en el lío que hubo años atrás con unas fotografías suyas. A él, como a otros fotógrafos, le acusaron de modificar la realidad y de no ceñirse a lo puro por realizar retoques en algunos de sus trabajos. A pesar de su trayectoria, se le recuerda también por las críticas que le acarreó el uso de técnicas de retoque fotográfico para modificar sus obras, tal y como se descubrió. Una pequeña mancha en su carrera que para él sigue siendo inadvertida.

En estos tiempos, de forma parecida a entonces, el gran debate está centrado en la distorsión de la realidad, la pérdida de autenticidad y la manipulación... a manos de la inteligencia artificial. Sin duda es enorme el peso de esta en el mundo de la fotografía y la imagen. Hoy, los modelos de IA y los cientos de aplicaciones de generación de fotos dejan claro que los trampantojos digitales son más posibles que nunca.

Pregunta. ¿Cómo concibe Steve McCurry la fotografía hoy en día?

Respuesta. Yo creo que la fotografía es fundamentalmente lo mismo; no creo que eso haya cambiado. Todavía hacemos libros y exposiciones, todavía paseamos y hacemos fotos. Es cierto que hoy tenemos webs y aplicaciones como Instagram que han cambiado las cosas un poco, pero la fotografía en sí, ya sea documental, callejera o para publicidad, es esencialmente lo mismo. Aun así, ganar dinero y ganarse la vida con ella sí que ha cambiado conforme a lo que era antes. Pero diría que para mí no hay una diferencia real en el trasfondo.

P. Usted que ha estado en Afganistán, en Irak, Líbano o incluso la antigua Yugoslavia y ha visto a través de su objetivo cómo eran las guerras que se libraban en estos lugares, ¿se ha considerado alguna vez un fotógrafo de conflictos?

R. No, nunca lo fui. Siempre me han interesado más los civiles, los refugiados o las personas atrapadas en medio de los conflictos. Nunca me dediqué tanto a la fotografía de guerra. Simplemente la toqué un poco. Ahora creo que, fundamentalmente, es importante que voces independientes documenten y muestren lo que pasa alrededor de nosotros.

P. ¿Cree que ha cambiado la concepción de la fotografía de guerra en los últimos tiempos?

R. Bueno, siempre necesitamos a testigos de lo que sucede en los conflictos, ya sea un reportero, un fotógrafo o un videógrafo. Seguimos necesitando a alguien. No podemos depender sólo de nuestros gobiernos para que nos digan y sepamos lo que está pasando. Necesitamos miradas independientes. Creo que eso siempre ha sido importante: tener personas a las que conozcamos y en quienes confiemos.

McCurry, en un fotograma de la película documental sobre su vida, que fue estrenada en 2022.

P. En aquellos años en los que usted 'tocó' el mundo de los conflictos armados para poder dejar fotografías que han dado la vuelta al mundo, ¿quienes eran sus referentes?

R. Crecí viendo el trabajo de Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Rene Burri o incluso Joel Meyerowitz. Y un denominador común entre ellos era Leica. Cuando yo me uní a Magnum, en 1986, había ya fotógrafos legendarios que usaban las mismas cámaras, así que era algo que tenía en cuenta desde el principio de mi trayectoria.

P. ¿Quién sería un ejemplo reciente para usted?

R. Pues creo que Dominic Nahr, porque le conocemos, también conocemos su trayectoria y su carácter. Sabemos bien lo que ha hecho. Ya hay antecedentes sobre él y si nos gusta su trabajo es posible que nos interese su punto de vista o lo que muestra sobre un lugar en particular. Queremos el enfoque de la realidad que tiene.

P. ¿Cómo cuida hoy Steve McCurry la fotografía?

R. Creo que es importante familiarizarse con la cámara. Básicamente, tú eres la cámara: ves, reaccionas, observas... Quieres que tu cámara sea algo con lo que te sientes realmente cómodo, pero luego no lo piensas mucho. Lo que quieres ver es el resultado. Así que, de nuevo, creo que solo es cuestión de tener la herramienta adecuada, que sea fiable y esté bien construida, para que te dé los mejores resultados para lo que intentas lograr: que sea seguro y dé la mejor calidad.

P. Esto que dice choca mucho con el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la IA en el ámbito fotográfico?

R. Si eres un artista, si eres una especie de artista visual... puede valer. En ese aspecto obviamente puedes hacer lo que quieras. Pero si eres un documentalista o un fotógrafo que quiere mostrar el mundo tal y como es realmente... eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Probablemente esté bien para la moda, para la publicidad o imágenes de comida, bodegones... La IA no tiene cabida en el mundo de la fotografía si quieres contar cómo es la vida real, qué se vive en las calles, su gente...

El fotógrafo Paul Hepper realiza unas preguntas a Steve McCurry para un vídeo promocional de Leica en Wetzlar, en junio de 2025. Jose Verdugo

P. ¿Puede coexistir la IA con las narrativas y el storytelling?

R. Siento que estamos solo en el principio de todo esto. O sea, solo acabamos de oír hablar de ChatGPT, por ejemplo, pero no sabemos qué pasará en los próximos seis meses o en los próximos cinco años. Pero, de nuevo, si tú estás interesado en el comportamiento humano, en la naturalidad, en cómo la gente se relaciona... No hay espacio para la IA. Así que no sé cómo se contribuiría a eso, no sé cómo se mejoraría la experiencia.

P. Siga, por favor.

R. Por ejemplo, pensemos en Joel Meyerowitz: si él va mañana a Londres a hacer un trabajo en Piccadilly Circus, yo quiero verle allí y también quiero ver y entender cómo es su interpretación de las cosas y la experiencia que vive allí. Y ojo, no necesito que la IA mejore esas fotografías tampoco, porque quiero ver lo crudo. Quiero ver sus imágenes y que nadie ni nada interfiera con eso.

P. Usted lleva un tiempo trabajando con Leica, ¿Qué ha aportado esta marca ahora a su enfoque de la fotografía?

R. Sí, vengo trabajando con Leica desde los últimos años. Siempre es un deber para tu oficio trabajar con las mejores herramientas posibles y, en este caso, esta es la mejor cámara. Cuando hice pruebas me quedó clarísimo que la óptica era superior y la cámara era más funcional, cómoda y fiable. Para mí fue una elección obvia y esta se debió a, como digo, trabajar con las mejores herramientas que hay a tu disposición.