Dani Levinas, el coleccionista de coleccionistas

Cuando Dani Levinas tenía 17 años emprendió su primer viaje por Europa y Estados Unidos. Para aquella aventura, su madre le preparó una lista de museos, salas de conciertos e iglesias que debía visitar. A pesar de la rebeldía y la oposición que muchos adolescentes suelen mostrar a esa edad, Levinas siguió aquella recomendación que encendió su gusto por el arte. Su madre fue un elemento clave al igual que otras progenitoras lo fueron para muchas de las figuras que ha reunido en Los guardianes del arte (La Fábrica), un libro que compila 34 entrevistas a coleccionistas de primera fila.

Rosa de la Cruz, Helga de Alvear, Aaron y Barbara Levine, Jan Mulder, Alberto Poma, Lekha Poddar, Rafael Tous o Han Nefkens son algunos de los protagonistas de estas conversaciones. “Todos ellos son muy diferentes entre sí pero les une la pasión por lo que hacen. Todos tienen historias bonitas que contar y aunque no todas están en el libro, me entretuve mucho escuchando y conociendo la parte personal de su familia y las motivaciones que les inclinaron a seguir adelante”, apunta Levinas.

En estas charlas, el coleccionista ha querido indagar por qué “quieren compartir con el público su pasión y hacer llegar el arte a la mayor cantidad de gente posible, aun cuando ese esfuerzo pueda ser económicamente monstruoso. También qué les impulsa a esa forma tan rara de generosidad que es la filantropía”. En este sentido, algunos de estos tesoreros del arte han apostado por abrir su propio museo o fundación como lo han hecho Helga de Alvear en Cáceres, el matrimonio Mitchell y Emily Wei Rales en Maryland o Thomas Kaplan y Daphne Recaneti Kaplan con su Leiden Collection.

[Cuando comprar arte es cosa de dos]

Todos ellos han ido creando colecciones dispares: los hay especializados en fotografía, en arte latinoamericano, en arte contemporáneo conceptual, en Rembrandt o en Rothko. Cada uno tiene sus propias debilidades y sus artistas predilectos y Levinas ha conseguido un relato cercano que abre las puertas a algunos de esos fondos y las historias que guardan detrás.

A pesar de que hay quien no quiere mostrar al público sus obras, Levinas cree que en “la mayoría de los casos los coleccionistas promueven el arte mostrando sus obras a través de su propio espacio, donando o legando su fondo a museos y centros de arte”, como el matrimonio formado por Aaron y Barbara Levine que ha donado todos sus Duchamp al Hirshhorn Museum de Washington. Además de donar o prestar sus obras, prosigue, también hacen donaciones económicas “para su mantenimiento, restauración y conservación”.

Levinas también ha querido conocer cómo estas colecciones se convierten en una manera de ayudar a que los artistas puedan continuar con sus trayectorias. En este punto, su visión como coleccionista es también clave pues su fondo está compuesto por obras de muchos creadores jóvenes. A Levinas le gusta seguir de cerca sus carreras y, así, en los últimos años ha echado la vista atrás para conocer qué “artistas les gustan y les influyen”.

Una adicción incontrolable

Una de las respuestas más recurrentes es que la pasión es vital de cara a la compra de una obra. Para muchos es una especie de adicción de la que no pueden escapar. Dani Levinas cree que no se compra de la misma manera en todas las etapas de la vida. “Uno va cambiando con el tiempo, se hace más sofisticado en sus elecciones y aprende leyendo, escuchando y viendo mucho. Ese enamoramiento y toma de decisiones rápidas, cambia”, asegura. Tras unas primeras compras impulsivas, se evoluciona hacia una decisión más lenta. “Te puede gustar una obra a primera vista pero no se compra de inmediato, nos tomamos un par de días para estudiar al artista en caso de que no lo conozcamos”. Aunque, como dice Barbara Levine, “más vale ser excesivamente apasionado que frío”.

[En vivo y en directo: ocho coleccionistas en ARCO]

A Levinas le une la amistad con algunos de estos coleccionistas mientras que a otros los conocía de verse en ferias y museos pero lo que les une a todos ellos es una sólida trayectoria tras las que se esconden algunas de las mejores colecciones privadas del mundo. Aunque buscó este perfil de manera deliberada, es consciente de que no es más que una selección y que le gustaría continuar con este particular proyecto de ser coleccionista de coleccionistas. “Me falta mucha parte del mundo por conocer, como Japón, China o Medio Oriente y mucha gente con grandes colecciones a la que entrevistar”, apunta.

Madrid, en el centro de los focos

Madrid se ha convertido en una ciudad atractiva para las galerías y las grandes colecciones. Tan solo en los últimos meses se han abierto espacios como Veta, Galería Hilario Galguera o la internacional Opera Gallery, que abrirá su primera sede en España el próximo mes de mayo. También ha sido el foco de figuras del arte como Patrizia Sandretto Re Rebaudengo o Ella Fontanals-Cisneros así como del propio Levinas que vive a caballo entre Buenos Aires y Madrid. “Busco -concluye- un lugar cerca de la ciudad para exponer las obras, recibir gente y poder mostrar el trabajo de artistas españoles jóvenes a los que me gustaría ayudar”.

Sigue los temas que te interesan