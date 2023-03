El Museo del Prado afirma que 70 de sus obras fueron incautadas durante la guerra civil y la posguerra

Tras una nueva investigación, el Museo del Prado ha hecho público este viernes que 70 de sus obras fueron incautadas durante la guerra civil o durante la posguerra. Esta nueva cifra supera a la que dio en septiembre, cuando el museo anunció que eran 62 (una de las cuales ha sido desestimada como incautada).

El nuevo cómputo de obras procedentes de incautaciones procede de una investigación encargada al catedrático y profesor emérito Arturo Colorado Castellary, experto en patrimonio y Guerra Civil, y en el que han colaborado Alberto García Alberti e Ignacio González Panicello. A las 70 obras anunciadas, podrían sumarse 7 medallas y 89 dibujos "cuya procedencia en origen es desconocida".

La anterior cifra de 62 obras procede del informe provisional que realizaron dos profesionales del Prado: Ana Martín Bravo, Jefa de Servicio de Documentación y Archivo, y Maria Luisa Cuenca García, Jefa de Área de Biblioteca, Documentación y Archivo.

Según explica el museo en un comunicado, durante la Guerra Civil la República depositó en el Museo del Prado (y en el Museo de Arte Moderno, cuyos fondos se incorporaron al Prado en 1971) obras de arte de particulares e instituciones religiosas "para su salvaguarda", y lo hizo a través de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. 32 obras hoy presentes en los fondos del Prado proceden de estos envíos.

Acabada la guerra, fue el régimen franquista quien depositó obras de arte en ambos museos, requisadas a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. En total, según las conclusiones del estudio del Prado, estas obras ascienden a 38.

El Prado, siguiendo las conclusiones de la investigación que encargó al catedrático y profesor emérito Arturo Colorado Castellary para arrojar luz sobre este tema, destaca que "es importante diferenciar claramente" entre los dos tipos de incautaciones, ya que las de la República fueron "enviadas para su conservación".

'Escena de majos y celestina'. Atribuido a Eugenio Lucas Villaamil. Museo Nacional del Prado. Procedencia: Pedro Rico

El museo afirma que, en los casos en que ha sido posible (23 de estas obras se hayan en un estado de conservación que hace imposible su identificación), se ha localizado la documentación justificativa que constituye la base para trazar el periplo que

siguieron, desde su incautación hasta su llegada al Museo del Prado.

En la investigación realizada por Arturo Colorado se han podido localizar los propietarios en origen de 12 de las 70 obras incautadas. "Muchos bienes culturales depositados no pudieron retornar a sus dueños porque

estos no lograron acreditar la propiedad, habían fallecido, se encontraban exiliados, habían sido represaliados o simplemente eran desconocidos por no haber quedado registrados sus nombres en las actas de incautación", informa la pinacoteca.

Las obras incautadas con una localización clara con nombres y apellidos u orígenes concretos son:

Pedro Rico

Escena de majos y celestina, Eugenio Lucas Villaamil (atribuido a)

Asalto a la diligencia, Eugenio Lucas Villaamil (atribuido a)

Gonzalo Rodríguez, calle Serrano, 100, 1º derecha

Natividad, Francisco y Rodrigo de Osona

Adoración de los Reyes Magos, Francisco y Rodrigo de Osona

Colección Lázaro Galdiano

Señora sentada, P. Lucas

Retrato de una dama, Jean-Louis-Ernest Meissonier

Marqués de Villalonga, calle Olózaga, 12

Cabeza de mujer con mantilla blanca, Joaquín Sorolla y Bastida

Cuerva, Toledo (¿Convento de las Carmelitas Descalzas de la Encarnación?)

San Francisco en oración, Anónimo (Copia de El Greco)

Iglesia parroquial de Pareja, Guadalajara

La Anunciación, Anónimo siglo XVI (dos fragmentos)

Iglesia de Yebes, Guadalajara

Cristo ante Pilatos, Maestro de Lupiana

Con direcciones de Madrid como procedencia de las obras:

Andrés Mellado, 51

La huida a Egipto, Manuel de Castro

Espalter, 2

Retrato de señora, José Morillo y Ferradas

Relación de obras de procedencia desconocida:

La reina María Luisa, con rosas en la mano derecha, Anónimo Martirio de San Lorenzo, Anónimo

Nacimiento de Cristo, Anónimo

Bautismo de Cristo, Anónimo

San Antón, Anónimo

San Joaquín con la Virgen niña, Anónimo

San Juan Bautista, Anónimo

San Juan Evangelista, Anónimo

San Miguel, Anónimo

San Sebastián, Anónimo

Un apóstol, Anónimo

Un obispo mártir, Anónimo

Adoración de los Reyes Magos, Anónimo

Pentecostés, Anónimo

Desposorios de la Virgen, Anónimo

Busto de la Inmaculada, Anónimo

La Virgen y el Espíritu Santo, Anónimo

La Virgen de Belén, Anónimo

La aparición de Cristo y la Virgen a un santo obispo, Anónimo

San José con el Niño, Anónimo

San Miguel, Anónimo

Fraile en oración, Anónimo

Paisaje con un lago y casas, Anónimo

Alonso Cano, Anónimo

San Sebastián, Anónimo

San Sebastián, Anónimo

Muerte de Lucrecia, Anónimo

La Virgen con santos y ángeles, Pedro Atanasio Bocanegra

La Virgen con santos, Pedro Atanasio Bocanegra

Amorcillos jugando con un pichón, Boucher (copia)

Amorcillos vendimiando, Boucher (copia)

Paisaje nevado, Jan Brueghel, el Joven (atribuido a)

Marina. Naufragio de un galeón, Antonio Brugada Vila

Pelando la pava, Paul Burmeister

Retrato de señora con mantilla, José Casado del Alisal

Estudio de viejo, Francisco Domingo Marqués

Alexander Leopold, archiduque de Austria, Anton Einsle

Retrato de señora, Gaetano Espósito

Retrato de dama con abanico, José Gutiérrez de la Vega

Alegoría del Antiguo Testamento, José Gutiérrez de la Vega

Alegoría del Nuevo Testamento, José Gutiérrez de la Vega

El canónigo José Olcina y Macía, caballero de Montesa, José Gutiérrez de la Vega Paisaje de montaña, Carlos de Haes

Cristo varón de dolores, Adriaen Isenbrandt

El bautismo de Cristo, José Jiménez Donoso

Retrato de caballero, Vicente López

El general Pedro Caro Sureda, marqués de la Romana, Vicente López (copia de) Encadenada, Eugenio Lucas Velázquez

Retrato de caballero (esbozo), Federico de Madrazo

Romería andaluza, B. de Martín

José María Delgado y Gálvez (Pepe Hillo), Martínez de Acevedo

Paso de un río, Joost de Momper II

San Agustín meditando sobre el Misterio de la Trinidad, Rubens (taller de)

Cristo en el Pretorio, Pedro Ruiz González

José María Ortega Morejón, José Villegas y Cordero

Frutero, Anónimo

Reloj de pie con figura de bronce y números romanos, Delaistre -Relojero-; Détrier, -Escultor-

Fragmento de marco, Anónimo

