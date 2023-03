Muere Chema Cobo, pintor de la duda y la disidencia, a los 71 años

El pintor gaditano Chema Cobo ha fallecido en Málaga pocos días después de cumplir 71 años a causa de una larga enfermedad por la que llevaba varias semanas ingresado en el hospital. Nacido en Tarifa en 1952, disidente y cuestionador de lo establecido, era una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo español.

"Hoy despedimos a un grande del arte contemporáneo andaluz. Chema Cobo aportó siempre una visión diferente, haciendo de su condición de ciudadano del mundo la mejor de sus virtudes y el mejor regalo para quienes disfrutamos de sus obras", ha manifestado en un mensaje a través de Twitter el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Cobo, que es uno de los artistas presentes hasta el 9 de abril en la exposición Un origen. La forja de una colección, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, estudió Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1970 y 1974 y en sus comienzos estuvo relacionado con la nueva figuración madrileña con una pintura lúdica que evoluciona en los 80 hacia la exploración de las relaciones entre cultura y memoria y la conexión con movimientos internacionales como el neoexpresionismo y la transvanguardia. En 1975 realizó su primer exposición individual en la galería Buades de Madrid.

'Half of nothing', 2017. Foto: Galería Juan Silió

En cada etapa de su trayectoria ha hecho uso de muy diversos recursos estilísticos. Es un pintor atraído tanto por lo verbal como por lo visual, el humor y la incertidumbre. Pensamientos y frases escritas son el punto de partida de muchas de sus obras; un interés por lo conceptual que se refleja también en sus libros de aforismos.

En 1981 fue artista residente en P.S.1 (Nueva York) y participó en la XVI Bienal de São Paulo y el Salón de los 16 en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. En los años siguientes es invitado a varias exposiciones en Europa y Estados Unidos, entre ellas Recent European paintings en el Guggenheim de Nueva York.

Expuso en numerosos países y en los años 90 trabajó como profesor invitado en Nueva York y Chicago

A lo largo de los 80 muestra su obra en Seattle, Boston, Milán, Roma, Berna y Nagoya, entre otras ciudades. Destacan sus exposiciones en The Mezzanine Gallery del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1987) y la Charles Cowles Gallery de la misma ciudad en 1988.

En los años 90 trabajó como profesor invitado en la NY Art School (Nueva York) y la Northwestern University y la School of Art of the Art Institute of Chicago. En 1994 recibe el Premio Andalucía de Artes Plásticas. Realiza numerosas exposiciones en España y Europa. A finales de esa década se instala en Alhaurín el Grande, donde tenía su casa-estudio.

En 2009, Chema Cobo consiguió el Premio de Pintura Francisco de Goya de la Villa de Madrid. Su obra está presente en numerosas colecciones en Europa y Estados Unidos (entre otras, las del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Los Bragales, Kunstmuseum, The Metropolitan Museum of Art, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y el Museum of Contemporary Art Chicago). Representado por la Galería Juan Silió, era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga.

