Tres buenos libros de fotografía: Bernard Plossu, Willy Ronis y Paula Anta

'Aquel día'. Willy Ronis Traducción de Regina López Muñoz. Periférica & Errata Naturae, 2021. 152 páginas. 26,50 €

"Soy uno de esos fotógrafos que trabaja mucho a partir del azar", escribe Willy Ronis (París, 1910-2009) junto al retrato de una pequeña campesina que tomó en la campiña alsaciana. Su fotografía tenía mucho de esa casualidad, de la magia que surge al dar con el momento preciso. No solía intervenir en las escenas y esperaba, atento a que algo ocurriera. "Cuando encuentro el tema lo percibo de inmediato", continúa en Aquel día, que publica por primera vez en España la editorial Periférica & Errata Naturae, un lujo de imágenes comentadas en primera persona por su autor.

Ronis Trabajó en periódicos, en la revista Life y fue uno de los cinco autores, junto a junto a Henri Cartier-Bresson o Brassaï, a los que el MoMA dedicó su icónica Five French Photographers. Alejado de clichés, posaba su cámara en escenas de fiesta o en una madre y sus hijas mirando un escaparate en navidad, bajo una luz que le recordaba a Rembrandt. Reparó también en escenas de trabajo, de mineros, de una fábrica textil, y en un vagón de metro en el que los viajeros le dan la espalda: "Me gusta mirar esta imagen cada cierto tiempo, me vienen a la cabeza esos minutos robados al barullo". Llega con estas poéticas estampas en blanco y negro hasta los noventa, a una esquina del Centro Pompidou.

Paisajes en movimiento

Bernard Plossu: 'Provincia de Barcelona', 1974. © Bernard Plossu

'Plossu, España'. Jacques Terrasa SD Edicions, 2021. 336 páginas. 34 €

Fotógrafo también de lo encontrado, la obra de Bernard Plossu(Vietnam, 1945) se sustenta en sus continuos viajes. Desde su primera visita a Barcelona en 1974, cuando la revista Nueva Lente publicó sus fotografías, ha vuelto a nuestro país en numerosas ocasiones acompañado siempre de su vieja Nikkormat de 50 mm. Cautivado por las personas, además de por los paisajes, encontramos en estas páginas retratos de amigos como Pérez Siquier, Javier Campano, Alberto García Alix o a un jovencísimo Chema Madoz, fumando en un bar en 1996.

El profesor de la Sorbonne Jacques Terrasa recorre en este volumen los "vaganbudeos urbanos" y "las caminatas por la natura” de este autor nómada y discreto. Una publicación de SD Edicions de corte académico que, organizado en seis capítulos, recorre el conjunto de su obra: Barcelona, Andalucía (con especial atención al desierto de Almería, donde vivió varios años), Valencia… y su gusto por captar los paisajes en movimiento desde el tren.

Dibujar el perfil del mar

Paula Anta: 'Maam bu jiguén' (abuela), 2018. © Paula Anta

' Khamekaye'. Paula Anta y Elvira Lindo Traducciones de Mercè Bollo y Josephine Watson Ediciones Anómalas, 2021. 96 páginas. 30 €

De España a Senegal, Khamekaye, de ediciones Anómalas, con su papel algodonoso y la cuidada presentación de las imágenes, se acerca más al fotolibro. Recoge el viaje de Paula Anta (Madrid, 1977) por la costa de Senegal, arrancando con un sintético mapa que dibuja la ruta recorrida. Las paradas están marcadas por los hitos que encuentra a su paso, una suerte de esculturas hechas con restos vegetales, redes y desechos de plástico que devuelve el mar, una naturaleza enmarañada. Las formas marcan en esta gran playa salvaje dónde encontrar los poblados. "El paisaje es el resultado del trabajo humano sobre el territorio", escribe la artista, a la que le acompaña en estas páginas la escritora Elvira Lindo.

Sigue los temas que te interesan