¿Eres o no un cultureta? Pon a prueba tus conocimientos con el test del verano n.º 5

Responde a las diez preguntas del cuestionario semanal de Ámbito Cultural y demuestra cuánto sabes.

El test del verano de Ámbito Cultural es una propuesta de cross fit mental para que compruebes tus conocimientos y te diviertas con preguntas sobre música, literatura, cine, historia, pintura, cómic, ópera, diseño, arquitectura.

¿Cuál fue la película de Amenábar que lanzó al estrellato a Eduardo Noriega? ¿Cómo se llama la escritora de la novela Comerás flores, uno de los debuts de la temporada? ¿En qué año fue pintado el Guernica de Picasso?

Cada martes un nuevo test de verano pone a prueba tus conocimientos. ¿Sigues siendo tan cultureta? Sal de dudas y atrévete con este breve desafío.

Prueba suerte participando en los test anteriores:

Test del verano n.º 1

Test del verano n.º 2

Test del verano n.º 3

Test del verano n.º 4