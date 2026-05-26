Preocupación en el Ateneo de Madrid al ver a su presidente como portavoz de ZP: "Puede manchar la institución"

Desde que se conoció su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no hacer declaraciones públicas para centrarse en la preparación de su defensa ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama los próximos 17 y 18 de junio.

No obstante, ha designado como portavoz autorizado al sociólogo, politólogo y experto en comunicación política Luis Arroyo, que fue asesor de su etapa en el Gobierno, entre 2004 y 2011. En aquellos años ejerció como miembro e incluso director de gabinete de varios ministros y secretarios de Estado.

En programas como Mañaneros 360 de TVE y en Hora 25 de la SER, Arroyo ha explicado que Zapatero está "sorprendido" con las "suposiciones" del auto y de los informes de la UDEF que lo señalan como "cabeza" de una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedidos la aerolínea Plus Ultra en 2021.

Última hora: Luis Arroyo habla con Zapatero



Hablamos en 'Mañaneros 360' con el sociólogo, que está en contacto con Zapatero y será su portavoz autorizado tras su imputación#Mañaneros25M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/9xI66WVzH8 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 25, 2026

También ha declarado que Zapatero atribuye esta imputación "al contexto político" y que "tiene ganas de defender por supuesto su reputación y su verdad". Y añade: "Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación de un presidente que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento".

Se da la circunstancia de que Arroyo, además, es desde 2021 presidente del Ateneo de Madrid, una de las instituciones culturales privadas más importantes del país, y dentro de ella no todo el mundo ve con buenos ojos su repentina exposición mediática.

"Ver a nuestro presidente ejerciendo de portavoz de un político manchado puede acabar manchando a la institución", opina en conversación con El Cultural uno de sus socios y presidente de una de sus secciones, que prefiere mantener el anonimato, y asegura que es una opinión compartida por otros ateneístas.

Al mismo tiempo, declara que "es indiscutible que tiene el derecho de ejercer su profesión si se dedica a la comunicación, pero no puede disociarse del puesto que tiene dentro del Ateneo".

Este miembro de la institución también comenta que muchos socios cuestionan que "en la sección Desayunos, más del 90 % de los invitados son afines al Gobierno o al PSOE".

No obstante, en general valora positivamente la gestión de Arroyo al frente del Ateneo, especialmente en materia económica. "Ha sabido gestionar bien las ayudas públicas para mejorar las instalaciones".

Además, ha sacado "rendimiento" a algunos espacios del Ateneo alquilándolos para eventos externos, algo que no obstante "choca a menudo con los intereses de las secciones, que ven mermada su capacidad para usar dichos espacios".

También llegó recientemente a un acuerdo para que el emblemático Café Central, abocado a su cierre, se trasladara a la antigua cantina del Ateneo, que estaba en desuso.

Tensión en las asambleas

El Ateneo de Madrid es un lugar de debate intelectual, que en el caso de sus juntas y asambleas se convierte a menudo en enfrentamientos abiertos. "Hay siempre un ambiente muy tenso, a veces muy vociferante. Algunos ateneístas traspasan incluso el umbral de la mala educación", señala esta misma fuente, que se pregunta: "Si los debates en la junta ya son gruesos y agrios, ¿cómo serán en la siguiente?".

El propio reglamento interno del Ateneo de Madrid, vigente desde 1984, favorece el debate continuo sobre su funcionamiento y obliga a la celebración de juntas generales ordinarias cada mes.

De hecho, Arroyo, que fue reelegido para el cargo en 2025, ha intentado en dos ocasiones cambiar el reglamento para espaciarlas más, pero no lo ha conseguido al no alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria, afirma este socio.

Precisamente este martes se están celebrando elecciones dentro del Ateneo de Madrid para renovar parte de su Junta de Gobierno, concretamente los cargos de Vicepresidente Primero, Vocal Primero, Contador, Secretarios Segundo y Tercero.