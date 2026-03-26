Ya a la venta la primera Guía de la Cultura, mapa de un sector clave en la economía y la imagen de España

La revista EL CULTURAL, apoyada en su experiencia de casi 30 años de historia, lanza la primera Guía de la Cultura. En sus páginas se despliega un análisis concienzudo y sistemático de la pujanza de las industrias culturales y creativas en España. Hablamos de un ecosistema que, en su conjunto, aporta nada menos que un 3,4 % al Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a casi 800.000 personas, amén, por supuesto, del valor reputacional que tiene para España, potencia mundial en este terreno.

Un sector troncal, clave en el sostenimiento de la economía española y que no vive de las subvenciones, como algunos quieren hacer creer. La cultura solo recibe en dinero público del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos un 0,53 % del PIB. También hay una cara B, claro, relacionada con los problemas estructurales que arrastra desde hace tiempo, como la precariedad laboral y el desequilibrio territorial.

De todo esto damos buena cuenta en un completo reportaje que detalla con precisión cómo es, cómo paga y cómo se financia el sector que garantiza el acceso de la ciudadanía a uno de sus derechos fundamentales. Un trabajo periodístico que deja datos muy claros. En 2024 el Estado gastó 1.248,5 millones en cultura, un 2,9 % menos que el año anterior. En el mismo año, la música popular en vivo mostró un espectacular crecimiento, recaudando un 77,1 % más que antes de la pandemia, gracias sobre todo a los macrofestivales. La cultura da trabajo a 781.400 personas en España, siendo un empleo ligeramente más joven y masculino que la media, y con el doble de autónomos, un 30,5 %.

La cultura da trabajo a 781.400 personas en España, siendo un empleo ligeramente más joven y masculino que la media, y con el doble de autónomos

En la Guía no olvidamos tampoco la importantísima iniciativa privada: los emprendedores que se juegan su peculio para poner en marcha una idea cimentada en la creatividad artística, y aquellas entidades que la avalan y la promueven. Entre estas últimas, es particularmente estimable el generoso mecenazgo de las fundaciones.

Las cuatro sobre las que hemos colocado el foco (Telefónica, Banco Santander, Mapfre y ”la Caixa”) inyectan en proyectos culturales nada menos que 170 millones de euros. Y, si englobamos a todas las que están activas en España para calcular el valor añadido bruto que ofrecen, el resultado alcanza los 10.340 millones de euros (0,7 % del PIB). Son determinantes en la configuración del paisaje cultural español. Hemos hablado con sus responsables: Isabel Salazar, Borja Baselga, Elvira Vega y Rafael Chueca.

Y junto a su demanda de una regulación mucho más ambiciosa para el mecenazgo, que aporte mayor seguridad jurídica y estimule la inversión en cultura a través de ventajas fiscales, más de una veintena de influyentes figuras culturales, toman la palabra para expresar qué leyes o reformas legales son de imperiosa necesidad para desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles.

Queremos ser también cauce de expresión del sector y sus reclamaciones y aquí están desde el escritor Lorenzo Silva a la artista Dora García; desde Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, a la editora de Seix Barral Elena Ramírez; desde el empresario teatral Jesús Cimarro a la directora de ARCOmadrid Maribel López; desde el director del Instituto Cervantes Luis García Montero a la coleccionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Más de una veintena de influyentes figuras culturales toman la palabra para expresar qué reformas son necesarias para desarrollar su labor

La reflexión a fondo sobre las incertidumbres que plantea la IA en la cultura no podía faltar. Una inteligencia que tiene visos de superar a la humana y que, por tanto, en el futuro puede acabar explotándonos, si es que no lo está haciendo ya. Para ello contamos con dos filósofos de la talla de Adela Cortina y José Antonio Marina, que nos ayudan a situarnos y a calibrar la profundidad de las amenazas del cambio de paradigma.

Las distintas formas de entender la cultura quedan también patentes en esta Guía que se abre con la reflexión del ministro Ernest Urtasun, para quien "cuidar de la cultura no consiste solo en mejorar sus infraestructuras. Significa, sobre todo, proteger a quienes la hacen".

Además, artículos de Javier Gomá (Tetralogía de la ejemplaridad), filósofo y director de la Fundación Juan March, y de las escritoras Remedios Zafra (El entusiasmo) y Lucía Solla Sobral, autora del éxito editorial Comerás flores.

Harían bien todos los políticos y responsables de las empresas culturales de este país en leer esta Guía, un mapa de lo que hay y un faro que ilumina lo que está por venir.