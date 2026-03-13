Cáceres, Granada, Las Palmas y Oviedo, finalistas a Capital Europea de la Cultura en 2031

Las ciudades españolas de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido seleccionadas como finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker.

La designación ha sido realizada por un comité compuesto por diez personas expertas internacionales independientes: ocho designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura y dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

Las ciudades seleccionadas tienen nueve meses para perfeccionar sus candidaturas y el comité se volverá a reunirse el próximo mes de diciembre.

En rueda de prensa en el Ministerio de Cultura, Mlaker ha valorado la "pasión y el compromiso" de las nueve candidaturas presentadas: Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo .

Granada

Una llave es el emblema de la candidatura granadina. Remite a aquella que se puede apreciar en la Puerta de la Justicia, un símbolo nazarí que se asocia con el acceso al paraíso musulmán. Y es que su singular patrimonio histórico y cultural es una de las fortalezas de la propuesta de la ciudad. Pero hay mucho más, como explica Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada: “Con el conjunto de la Alhambra a la cabeza, cuidamos día a día de algo tan nuestro como es el flamenco. Somos tierra de enormes músicos como Manuel de Falla, poetas universales como Federico García Lorca, sin olvidarnos de toda nuestra historia cristiana, árabe, judía…”. Uniendo presente y pasado se encuentra la Universidad de Granada, uno de los centros de formación más prestigiosos de Europa y pieza central de la candidatura.



En 2031 llegará a su quinto centenario. Su papel como promotora y divulgadora del saber es la razón detrás del lema granadino. “Este es un proyecto de futuro, por lo que no se trata de presentar únicamente los méritos con los que contamos, sino de proponer un proyecto de transformación de la ciudad a corto, medio y largo plazo”, asegura la alcaldesa, que piensa, entre otras cosas, en la integración del AVE en la ciudad. Mientras, Granada ha empezado a enseñar músculo con eventos culturales como la gala de los Goya o la inauguración de la Bienal de Flamenco.

Oviedo

Tres veces reconocido por la UNESCO por su patrimonio (merced de sus monumentos prerrománicos, la cultura sidrera y sus tramos del Camino de Santiago), el territorio astur compite ahora por lograr que su capital sea el epicentro de la cultura europea en 2031.

Y es que todo el Principado se ha volcado con la iniciativa, que tendrá su sede principal en Oviedo pero contará con actividades diseminadas por varios puntos de la comunidad autónoma. Ayuntamientos como los de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo han mostrado ya su voluntad de participar activamente en el proyecto.

Fiesta del pastor. Foto: Irma Collin.

La ciudad asturiana se presentará con un programa, según nos adelanta Natalia Álvarez Simó, comisaria artística de la candidatura y antigua directora del Centro Condeduque, en el que la diversidad, la transversalidad y la interdisciplinariedad serán protagonistas y “donde todos tendrán su espacio”.



La candidatura se plantea como un plan de futuro en el que el ayuntamiento aspira a “actualizar la articulación de su estructura cultural”. “Nuestra visión –sostiene Álvarez– se extiende en un legado que va más allá de 2031, que viene para quedarse en un nuevo paradigma cultural”. Todo esto lo hacen con la mirada puesta en Europa y sabiéndose parte del tejido europeo. De ahí su lema “Puxa Europa”, en el que reinterpretan su tradicional “Puxa Asturies”, aportándole un sentido europeísta.

Cáceres

El matrimonio entre la naturaleza y el patrimonio histórico es el buque insignia de la propuesta de Cáceres. Una candidatura que, según cuenta Iris Jugo, coordinadora de Cáceres 2031, “nace de un territorio entero, no solo de una ciudad. Somos una capitalidad que se construye desde la España interior, en diálogo con Europa, y que se basa en una idea muy poderosa: que la cultura puede cambiar el destino de un territorio”.

Un proyecto que se articula bajo el concepto transversal de ‘Transcultura’ y que se organiza en tres grandes ejes. “Tierra: la cultura que nace de lo que somos, de nuestro patrimonio, nuestros saberes y nuestra biodiversidad. Camino: la cultura como viaje, encuentro y apertura. Cáceres como cruce de rutas históricas y como puente entre lo rural y lo urbano, entre España, Portugal y Europa. Y Ciclo: la cultura como transformación, sostenibilidad, economía creativa e innovación”, explica la coordinadora.

Y es que, en esta ciudad, a la oferta histórico-cultural de primera clase como el Museo Helga de Alvear, la Ruta de la Plata, el casco viejo –declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986–, o el Teatro Romano de Mérida –cuyo ayuntamiento se ha unido al proyecto, al igual que otros 40 de toda la región–, se le suman los paisajes naturales de la zona, con localizaciones como el Parque Natural de Monfragüe o la dehesa extremeña.

Las Palmas de Gran Canaria

Solo uno de cada veinte europeos son isleños. En esta excepción incide Las Palmas de Gran Canaria, una de las dos ciudades insulares españolas candidatas. Dicha cuestión y el estatus del archipiélago canario como Región Ultraperiférica Europea (RUP) lleva al equipo técnico de la candidatura a reivindicarse como parte de una Europa diferente: “Las islas rara vez están en el centro del relato, por eso nos preguntamos: ¿y si lo insular y lo alejado de la periferia permitiera pensar una cultura más conectada y resiliente? Nuestra iniciativa busca repensar Europa desde los bordes”.



La ciudad canaria pretende de esta manera repetir un logro que ya consiguieron en el pasado las islas del Egeo: “La posible capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y una ciudad de Malta abre una oportunidad para destacar lo diverso e interconectado como fuerza cultural para un futuro esperanzador en la Unión Europea”.



Ciudad natal de un baluarte de las letras españolas como es Benito Pérez Galdós, las Palmas de Gran Canaria se propone, con esta candidatura inspirada en la Nueva Bauhaus Europea, “integrar el arte, la cultura y el conocimiento en la vida de las personas. Es una invitación a la ciudadanía para actualizar modos de vida tradicionales y, al mismo tiempo, experimentar nuevos modos de vida urbana”.