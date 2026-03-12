Esta semana en tu quiosco: Pedro Almodóvar, en El Cultural

Portada de El Cultural del 13 de marzo de 2026. Pedro Almodóvar fotografiado por Iglesias Mas

Imparable, febril, insomne y adicto al cine, su vocación y su salvación. Pedro Almodóvar vuelve a la cartelera con una película especial, Amarga navidad, que puede verse como un díptico con Dolor y gloria.

El cineasta manchego se autorretrata con una fiereza que se revuelve contra él mismo. Los fantasmas de un director en el último tramo de su carrera danzan a su alrededor, como lo hicieron sobre Bergman y Fellini, los dos maestros con los que se mide en esta intervista.

LETRAS. Nuestro Libro de la Semana es La chica más lista que conozco, la nueva novela de Sara Barquinero, que vuelve a arriesgar con una escritura al margen de los registros comerciales.

ARTE. Recorremos la exposición Vilhelm Hammershøi. El ojo que escucha, que estará en el Thyssen-Bornemisza hasta el 31 de mayo bajo la comisaría de Clara Marcellán. El danés era un pintor de silencios y vacíos.

TEATRO. Cuarenta años después de interpretar a otro personaje, Aitana Sánchez-Gijón vuelve a la Malquerida de Jacinto Benavente, esta vez bajo la dirección de Natalia Menéndez en versión de Juan Carlos Rubio.

ÓPERA. Entrevista con la soprano lituana Asmik Grigorian, que, recién llegada de Múnich, regresa al Liceu (del 17 de marzo al 1 de abril) con Manon Lescaut, el papel que transformó su carrera.

CINE. Escrutamos las posibilidades de Sirat en los Oscar de este domingo, aunque la película de Oliver Laxe tiene pocas opciones. La gala se dirimirá entre Los pecadores de Ryan Coogler y Una batalla tras otra del gafe Paul Thomas Anderson.

CIENCIA. Galileo, junto a Kepler el gran defensor de la cosmología heliocéntrica, estudió con cuidado el Almagesto de Ptolomeo. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron se introduce en la historia del libro.

