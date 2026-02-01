Según ha informa RTVE, el artista estaba ingresado desde hace unos días en el Hospital Universitario La Fe de la ciudad.
🔴 Muere el actor de cine español Fernando Esteso a los 80 años
-
Canciones y música humorística
Además de actor, Fernando Esteso grabó canciones cómicas que se hicieron populares, muchas ligadas a sus películas. Por ejemplo, la canción "La Ramona" se volvió un hit en España.
-
Fernando Esteso y el cine de comedia
Esteso se convirtió en un ícono del cine español de la época gracias a películas de humor ligero y a menudo picante, muchas de ellas junto a Andrés Pajares.
Ejemplos incluyen Los bingueros (1979), ¡Ay Carmela! (1990, aunque más dramática), y la serie de películas de “Pajares y Esteso”. Estas películas eran muy populares porque reflejaban de manera exagerada y divertida la vida cotidiana y las costumbres españolas.
-
Jorge Azcón se despide de Fernando Esteso
Siento mucho el fallecimiento de Fernando Esteso.— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 1, 2026
Son varias las generaciones que hemos disfrutado de su humor.
Se va un actor y un cómico que llevaba el carácter aragonés y el buen nombre de su tierra por toda España.
Mi pésame a su familia y amigos.
Descanse en paz.
-
Fernando Esteso sufría problemas respiratorios
Esteso tuvo problemas respiratorios hace cinco años y fue ingresado entonces en La Fe. El actor volvió a ingresar hace un par de días.
-
Fallece Fernando Esteso a los 80 años
Nacido el 16 de febrero de 1945 en Zaragoza, Esteso alcanzó gran popularidad por su talento cómico y su versatilidad como intérprete, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del espectáculo español durante la década de 1970.