Según ha informa RTVE, el artista estaba ingresado desde hace unos días en el Hospital Universitario La Fe de la ciudad. 

🔴 Muere el actor de cine español Fernando Esteso a los 80 años

  1. Canciones y música humorística

    Además de actor, Fernando Esteso grabó canciones cómicas que se hicieron populares, muchas ligadas a sus películas. Por ejemplo, la canción "La Ramona" se volvió un hit en España. 

  2. Fernando Esteso y el cine de comedia

    Esteso se convirtió en un ícono del cine español de la época gracias a películas de humor ligero y a menudo picante, muchas de ellas junto a Andrés Pajares.

    Ejemplos incluyen Los bingueros (1979), ¡Ay Carmela! (1990, aunque más dramática), y la serie de películas de “Pajares y Esteso”. Estas películas eran muy populares porque reflejaban de manera exagerada y divertida la vida cotidiana y las costumbres españolas.

  3. Jorge Azcón se despide de Fernando Esteso

  4. Fernando Esteso sufría problemas respiratorios

    Esteso tuvo problemas respiratorios hace cinco años y fue ingresado entonces en La Fe. El actor volvió a ingresar hace un par de días.

  5. Fallece Fernando Esteso a los 80 años

    Nacido el 16 de febrero de 1945 en Zaragoza, Esteso alcanzó gran popularidad por su talento cómico y su versatilidad como intérprete, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del espectáculo español durante la década de 1970.