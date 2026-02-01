Esteso se convirtió en un ícono del cine español de la época gracias a películas de humor ligero y a menudo picante, muchas de ellas junto a Andrés Pajares.

Ejemplos incluyen Los bingueros (1979), ¡Ay Carmela! (1990, aunque más dramática), y la serie de películas de “Pajares y Esteso”. Estas películas eran muy populares porque reflejaban de manera exagerada y divertida la vida cotidiana y las costumbres españolas.