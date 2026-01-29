Esta semana en tu quiosco: Sergio Peris-Mencheta, en el amor y en la enfermedad, en El Cultural

Sergio Peris-Mencheta (Madrid,1975) no dejó de dirigir ni siquiera mientras se recuperaba de un transplante de médula, cuando a más de 9.000 kilómetros de distancia puso en marcha 14.4.



Su pasión por el teatro no entiende de barreras, algo que vuelve a demostrar en Constelaciones. “Si veo que en la propuesta teatral yo puedo jugar, ya me interesa”, asegura.



En esos juegos se halla cuando llegamos al Teatro Valle-Inclán, donde el 6 de febrero estrenará esta obra de Nick Payne sobre el multiverso y la física cuántica. Un experimento en el que cada noche el público decidirá a sus dos protagonistas.

Y además:

LETRAS. El novelista británico Julian Barnes firma su último libro, Despedidas, un ensayo en el que convierte la pérdida del olfato y la conciencia de la vejez en una meditación sobre la memoria, la muerte y la amistad.

ARTE. Entre el ajuar y el escombro, la basura y el monumento, la obra de Ester Partegàs vuelve con fuerza a la escena española después de temporadas de intermitencia. Entre Es Baluard y CA2M tiende toda la colada, nada menos que 30 años de producción.

MÚSICA. El ermitaño cantautor cántabro Ángel Stanich abandona su retiro cavernario y regresa temporalmente a la civilización con su cuarto disco bajo el brazo, Por la hierba. Los Simpson, Truffaut, la loca del leño de Twin Peaks y José Ramón de Poquita fe conviven en sus canciones, un universo tan surrealista como acogedor.

TEATRO. Mario Vega levanta una nueva versión de la emblemática obra de Bertolt Brecht La ópera de los tres centavos, que narra, en tono de comedia, el enfrentamiento entre un criminal de los bajos fondos londinenses (interpretado por Coque Malla) y el líder de una red de explotación de mendigos. Arranca en Canarias su gira por toda España.

CINE. Crítica de Marty Supreme, la película de Josh Safdie sobre Marty Mauser, un jugador de ping-pong y buscavidas tan despreciable como fascinante, cuyo papel podría darle a Timothée Chalamet su primer Oscar.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron reconstruye en este texto la larga historia de los observatorios astronómicos, desde las primeras torres antiguas hasta Greenwich y sus derivaciones modernas.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 30 de enero