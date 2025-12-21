Especial: Lo mejor de 2025

Cultura inteligente: lo que necesitamos

Letras

Narrativa en español: Lo que no se ve, de Cristina Fernández Cubas

Análisis: La feliz convivencia de varias generaciones sin peleas ni directrices, por Santos Sanz Villanueva

Narrativa internacional: El jardinero y la muerte, de Gueorgui Gospodínov

Análisis: Escribir con un cuchillo, por Lourdes Ventura

Ensayo: Diarios de la Segunda Guerra Mundial, de Manuel Chaves Nogales

Análisis: Sed de Dios en un mundo paradójico: mutante e inmutable, por Antonio G. Maldonado

Poesía: Huésped del otro, de Menchu Gutiérrez

Análisis: Continuidad y dispersión, por Jordi Doce

Análisis: Cuaderno de lecturas, por Ignacio Echevarría

Las votaciones de nuestros críticos: Narrativa en español, narrativa internacional, ensayo y poesía

Arte

Exposiciones: Maruja Mallo. Máscara y compás, en el Museo Reina Sofía y el Centro Botín

Análisis: El año de los cuidados y las reparaciones, por María Marco

Las votaciones de nuestros críticos

Escenarios

Teatro: Esencia, de Ignacio García May y Eduardo Vasco en el Teatro Español

Análisis: El boom de las obras discursivas, por Liz Perales

Música: Wozzeck, de David Afkham y la Orquesta Nacional

Análisis: Música clásica, una escena en crecimiento para alimentar oídos insaciables, por Arturo Reverter

Discos

Discos nacionales: LUX, de Rosalía

Discos internacionales: Getting Killed, de Geese

Cine

Cine español: Tardes de soledad, de Albert Serra

Cine internacional: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Análisis: El retrato de la soledad contemporánea corona al cine español, por Carlos Reviriego

Las votaciones de nuestros críticos

Series: Las 25 mejores series de 2025, por Enric Albero

Ciencia

Análisis: Los avances científicos de 2025, por José Manuel Sánchez Ron