Especial: Lo mejor de 2025
Los críticos de El Cultural eligen las mejores producciones de este año. Con listas de las diez mejores obras de cada ámbito y artículos de análisis sobre lo ocurrido en la literatura, el arte, el cine, el teatro, la música y la ciencia.
Más información: Cultura inteligente: lo que necesitamos
Editorial
Cultura inteligente: lo que necesitamos
Letras
Narrativa en español: Lo que no se ve, de Cristina Fernández Cubas
Análisis: La feliz convivencia de varias generaciones sin peleas ni directrices, por Santos Sanz Villanueva
Narrativa internacional: El jardinero y la muerte, de Gueorgui Gospodínov
Análisis: Escribir con un cuchillo, por Lourdes Ventura
Ensayo: Diarios de la Segunda Guerra Mundial, de Manuel Chaves Nogales
Análisis: Sed de Dios en un mundo paradójico: mutante e inmutable, por Antonio G. Maldonado
Poesía: Huésped del otro, de Menchu Gutiérrez
Análisis: Continuidad y dispersión, por Jordi Doce
Análisis: Cuaderno de lecturas, por Ignacio Echevarría
Las votaciones de nuestros críticos: Narrativa en español, narrativa internacional, ensayo y poesía
Arte
Exposiciones: Maruja Mallo. Máscara y compás, en el Museo Reina Sofía y el Centro Botín
Análisis: El año de los cuidados y las reparaciones, por María Marco
Las votaciones de nuestros críticos
Escenarios
Teatro: Esencia, de Ignacio García May y Eduardo Vasco en el Teatro Español
Análisis: El boom de las obras discursivas, por Liz Perales
Música: Wozzeck, de David Afkham y la Orquesta Nacional
Análisis: Música clásica, una escena en crecimiento para alimentar oídos insaciables, por Arturo Reverter
Discos
Discos nacionales: LUX, de Rosalía
Discos internacionales: Getting Killed, de Geese
Cine
Cine español: Tardes de soledad, de Albert Serra
Cine internacional: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Análisis: El retrato de la soledad contemporánea corona al cine español, por Carlos Reviriego
Las votaciones de nuestros críticos
Series: Las 25 mejores series de 2025, por Enric Albero
Ciencia
Análisis: Los avances científicos de 2025, por José Manuel Sánchez Ron