Esta semana en tu quiosco: Juicio al extranjero Camus, en El Cultural

Fotograma de 'El extranjero' de François Ozon para la portada de El Cultural, 19 de diciembre.

El extranjero, publicada por Albert Camus en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, es una obra fundamental en la historia de la literatura. Enigmática, profundamente evocadora, casi siempre desoladora y por momentos tristísima, la novela mantiene intacto su mayor acertijo.

Muchos grandes directores prefieren adaptar al cine originales literarios de escaso prestigio para poder “traicionarlos” sin que nadie se rasgue las vestiduras (y quizá evitar comparaciones odiosas).

François Ozon (París, 1967) se podría sumar a la lista, pero ahora, en cambio, ha cargado con la responsabilidad de llevar al cine un libro que en Francia leen todos los adolescentes en el instituto.

El icónico director francés asegura que adaptar este “monumento” de la literatura francesa y universal, ha sido el mayor reto de su trayectoria. Y hablamos de un cineasta con 37 películas.

El autor de En la casa y Frantz aborda el misterio de la novela y nos da las claves del filme, mientras que el escritor Antonio Soler traza un perfil humano y literario del Nobel.

Y además:

LETRAS. El escritor alemán Daniel Kehlmann convierte la vida del cineasta G. W. Pabst en una novela de caída y tentación: del genio del cine mudo alemán al exilio frustrado en Hollywood y, acorralado por el nazismo, al regreso pactado con el Reich.

ARTE. Sesenta artistas conocidos y emergentes ensayan, en el Palais de Tokyo de París, la historia de la circulación de ideas filosóficas y su apropiación creativa a ambos lados del Atlántico. Una estimulante exposición, Echo Delay Reverb: Art américain, pensées francophones, que puede verse hasta el 15 de febrero.

MÚSICA. Alcalá Norte fue el grupo revelación de 2024. Tras recorrer España con su cancionero estrafalario y su sonido ochentero, la banda de Ciudad Lineal culminará la gira de su álbum debut con un triplete en La Riviera de Madrid y ya están preparando un nuevo disco.

DANZA. Muriel Romero lleva poco más de un año al frente de la Compañía Nacional de Danza, intentando, no sin dificultades, asentar el proyecto. Hablamos con ella para hacer balance de estos meses y conocer las claves de su último espectáculo, NumEros, donde invoca a Balanchine, Forsythe y Godani en La Zarzuela.

CINE. Osgood Perkins, hijo de Anthony Perkins, el Norman Bates de Psicosis, y director de Longlegs y The Monkey, se ha convertido a sus 51 años, tras una frustrada carrera como actor, en el nuevo rey del terror de Hollywood. Estrena este viernes Keeper, donde utiliza el género para abordar las relaciones de pareja.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron se adentra en la historia de cómo hemos llegado a conocer el interior de la Tierra, desde los primeros cálculos erróneos sobre su edad hasta las modernas técnicas sismológicas que revelan su estructura profunda.

