Esta semana en tu quiosco: lo mejor de 2025, en El Cultural

Recorremos, en el último tramo de este 2025, lo mejor que ha dado la cultura según nuestros críticos. Los mejores libros, las mejores exposiciones, lo mejor del teatro, la música y el cine, así como los grandes hitos científicos de estos doce meses.

Empezamos el año preocupados por el algoritmo selectivo y lo terminamos más preocupados, si cabe, por la inteligencia artificial generativa, que ha marcado el debate y la conversación cultural. Mientras, el Ministerio de Cultura lanzó en julio el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 como hoja de ruta para democratizar el acceso a la cultura, con 146 medidas que la conciben como derecho efectivo y no como lujo. Buenas intenciones a las que deberían sumarse el debate sobre la reducción del IVA cultural y el empeño por rematar las leyes de Mecenazgo, del Cine, el Estatuto del Artista...

LETRAS. Un año más, los críticos de El Cultural eligen los mejores libros del año que termina. En la literatura española, destaca el triunfo de una escritora que regresa tras una década de ausencia, así como la importancia del cuento en su vertiente más oscura. También la confirmación de nuestros maestros y el descubrimiento de una nueva, poderosa voz. A nivel internacional, las fronteras entre géneros siguieron desvaneciéndose gracias a espléndidas novelas sobre padres muertos, madres sumisas, valientes o abusadoras, y hermanos enfrentados.

ARTE. Las exposiciones de mujeres triunfan entre nuestros críticos. Seis de las más votadas son monográficas femeninas, quizá por el cuidado que se tiene al inscribirlas en nuevas y relucientes páginas de la historia. Pero es un año en el que los clásicos han triunfado: espejos, al fin y al cabo, de lo que somos.

TEATRO. En 2025 el teatro mostró su veta más original en las obras de Ignacio García May y Lucía Carballal y el boom de las obras discursivas. También en los amaneceres de Angélica Liddell. Ainhoa Amestoy y Helena Pimenta repensaron a Valle-Inclán y Buero Vallejo. Ignasi Vidal recuperó a Mamet y Marta Pazos y Peris-Mencheta estamparon en la cartelera su sello.

MÚSICA CLÁSICA. Seis grandes óperas han llegado a lo más alto de nuestra lista musical. De la semiescenificada Wozzeck, que anticipa también la despedida de David Afkham de la OCNE, a las de los españoles Juan Durán, Francisco Coll y Antoni Ros-Marbá. Además, las actuaciones de Teodor Currentzis y Simon Rattle, el libro de la musicóloga Irene de Juan y el disco del clavecinista Yago Mahúgo. Y Rocío Molina lleva el flamenco a otra dimensión.

MÚSICAS ACTUALES. En el panorama nacional, el nuevo disco de Rosalía, con su carga conceptual religiosa, y la ecléctica banda neoyorquina Geese, han acaparado toda la atención al final de un año marcado también por la frescura y originalidad de las nuevas generaciones.

CINE. En la lista de las mejores películas españolas del año conviven dos Conchas de Oro de San Sebastián, un Premio del Jurado de Cannes, un aspirante a la Palma de Oro, un Premio del Público de la Berlinale... Nuestro cine sigue acumulando prestigio internacional en un año en el que la espiritualidad y las liturgias (ya sean taurinas, católicas o de música electrónica) se sitúan en el podio. En el plano internacional, vuelve a la cumbre el gran monarca del cine estadounidense y se cuela en la lista un inesperado blockbuster.

SERIES. Yakarta, La ruta. Vol 2: Ibiza y Poquita fe demuestran el gran nivel de la producción española. Por su parte, Nathan Fielder y

Martin Scorsese son los nombres más destacados del año, por distintas razones. A la vieja (buena) televisión también le queda cuerda para rato.

CIENCIA. En enero, investigadores de Microsoft publicaron detalles de MaterGen, una herramienta generativa de IA para el diseño de nuevos materiales. Se evidenciaba así que la IA va camino de intervenir en todos los campos de conocimiento.

