Muere Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim e ícono de la arquitectura estadounidense, a los 96 años

El ícono de la arquitectura estadounidense Frank Gehry ha muerto este viernes a los 96 años, según el New York Times.

Con él desaparece el autor del Guggenheim de Bilbao y del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, un diseñador que convirtió la arquitectura en espectáculo sin dejar de intervenir de forma decisiva en la transformación económica y simbólica de varias ciudades.

Nacido como Frank Owen Goldberg en Toronto en 1929, emigró con su familia a Los Ángeles en 1947, cuando tenía 15 años. Antes de ser el arquitecto archiconocido, Gehry se graduó en Arquitectura en 1954 en la Universidad de Baja California y comenzó a trabajar en el estudio de Victor Gruen.

Tras el servicio militar estudió Urbanismo en Harvard y volvió a la oficina de Gruen. En 1961, con su mujer y sus dos hijas, se trasladó a París, donde trabajó durante un año con André Rémondet.

En 1962 estableció en Los Ángeles su propio estudio, Frank O. Gehry and Associates, donde estuvo décadas realizando proyectos en América, Europa y Asia.

Pero no fue hasta la década de los 70 cuando empezó a destacar entre sus colegas por sus edificios de formas esculturales que combinan materiales industriales poco comunes con otros como el titanio y el vidrio.

En esa misma época, desarrolló su faceta como diseñador de mobiliario con la colección Easy Edges, concebida como una línea de bajo coste, formada por catorce piezas de cartón, a la que seguiría Experimental Edges, con un carácter más artístico.

Desde finales de los años 80, el nombre de Frank Gehry se asoció al movimiento deconstructivista, caracterizado por la fragmentación y por la ruptura de un proceso de diseño lineal, que da como resultado edificios de una apariencia visual impactante.

Además de los muchos edificios que ha proyectado por todo el mundo, Gehry también trabajó en un museo de arte contemporáneo en París para la Fundación Louis Vuitton; el diseño de su primer parque infantil en Nueva York, en el extremo sur de la isla de Manhattan conocida como The Battery; y la reforma y recuperación del parque Mayer de Lisboa, que incluyó la restauración del Teatro Capitolio.

Su obra ha sido objeto de numerosos estudios monográficos y en 2006 el director de cine Sydney Pollack estrenó el documental Sketches of Frank Gehry en Cannes. Ese mismo año, Gehry presentó su proyecto para el nuevo Museo Guggenheim de Abu Dabi y en 2008 diseñó el pabellón del Serpentine Gallery en el Hyde Park de Londres.

Museo Guggenheim, Bilbao. Foto: Wikipedia.

En 2012 se inauguró el primer edificio residencial de Gehry en Asia, la torre Opus Hong Kong, y desp el diseño del Eisenhower Memorial, que se prevé construir en Washington, en el West Campus que Facebook edificará en la localidad californiana de Menlo Park y en el proyecto de una torre residencial en Berlín, que se convertirá en el rascacielos más alto de la ciudad.

Sus diseños han recibido más de cien premios en todo el mundo, entre los que destacan más de una decena de doctorados honorarios y el Arnold W. Brunner Memorial Prize (EE.UU., 1977), el mencionado Premio Pritzker (1989), el Wolf de las Artes (Israel, 1992), el Praemium Imperiale (Japón, 1992), el Dorothy and Lillian Gish (1994), el Friedrich Kiesler (Austria ,1998) y el Twenty Five Year Award del Instituto Americano de Arquitectos (2012).

Posee además la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos (1998), la Medalla Lotos al Mérito (EE.UU., 1999), la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (1999) y la Real Medalla de Oro a la promoción de la arquitectura (2000), que otorga la Reina de Inglaterra.

En 2010, se le concede el León de Oro a su trayectoria profesional en la Bienal de Venecia de arquitectura. Gehry fue miembro del jurado del Premio Pritzker y de instituciones como la Academia Americana de las Artes y las Letras, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, la Academia Nacional de Diseño de Estados Unidos y la Real Academia de las Artes.

En 2014, a los 85 años y tras haber figurado entre los candidatos en más de una ocasión, el arquitecto se alzó con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El estadounidense se convirtió así en el sexto arquitecto que obtuvo el galardón tras Óscar Niemeyer (1989), Francisco Javier Sáenz de Oiza (1993), Santiago Calatrava (1999), Norman Foster (2009) y Rafael Moneo (2012).

Entre sus edificios, caracterizados por un juego virtuoso con formas complejas, por el uso de materiales poco comunes, como el titanio, y por su innovación tecnológica, que ha tenido repercusión también en otras artes, destaca el Museo Guggenheim de Bilbao (1997) que, junto con el edificio para la bodega Herederos del Marqués de Riscal en Elciego, Álava (2006), son sus fieles representantes en nuestro país.

Son también muy representativos de su trabajo el edificio Nationale-Nederlanden, conocido como Casa Danzante, de Praga (1996), el Museo Aeroespacial de California (1984), el Museo Vitra Design, en Weil am Rhein, Alemania (1989), el Museo de Arte Frederick Weisman en Minneapolis (1993), el edificio del Banco DZ en Berlín (1998), la Torre Gehry en Hannover (2001), el Centro Stata del Instituto Tecnológico de Cambridge (2003), el Walt Disney Concert Hall (2003) y el Centro Maggie's Dundee en Escocia (2003).