Esta semana en tu quiosco: los mejores retratos literarios de Barcelona, en El Cultural

Este sábado 29 abre sus puertas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la más importante del mundo hispano y uno de los grandes acontecimientos culturales del año.



En esta edición rinde homenaje a Barcelona, urbe narrada por cientos de escritores que han explotado su infinidad de ángulos: el periférico y el central, el elitista y el popular, el cosmopolita y el localista.



El Cultural invita a diez autores ligados a la ciudad (de Enrique Vila-Matas a Andrea Genovart) a elegir el libro que mejor retrata la sociedad, la cultura y el alma de la capital catalana. Asimismo, Anna Maria Iglesia traza el mapa de las tribus y familias literarias actuales más destacadas.

Y además:

LETRAS. Se publica, por primera vez en español, Una muerte en Jerusalén, de 1932, donde Arnold Zweig, escritor prominente de la república de Weimar, noveló el asesinato del judío ortodoxo Jacob Israel de Haan, considerado hoy un hecho fundacional de la violencia política en Oriente Próximo.

ARTE. Inteligente y cercana, Elvira Dyangani Ose parece llegar del futuro para reescribir el pasado. La primera mujer directora del MACBA (“Lo importante es no ser la última”, dice) reinventa el museo barcelonés en su 30.º aniversario. La entrevistamos en medio de una agenda frenética, con mucho que celebrar.

TEATRO. Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte estrenan en el Palacio Valdés de Avilés una nueva adaptación de la novela de Pierre Choderlos de Laclos, una de las más polémicas y emblemáticas del siglo XVIII. David Serrano está al frente de un montaje minimalista y atemporal.

Además, llega al Teatro de la Abadía Del fandom al troleo. Una sátira del blablabla, escrita y dirigida por Berta Prieto. La autora de Autodefensa parodia en esta ocasión la victimización de los sectores privilegiados del mundo cultural.

MÚSICA. La Fundación Scherzo celebra el aniversario de su prestigioso ciclo pianístico reuniendo en el Auditorio Nacional a figuras como Zacharias, Avdeeva, Floristán...Además, también festeja los 40 años de su revista.

CINE. Humilde, cercano, simpático, atractivo, natural, carismático... Ethan Hawke es la antiestrella perfecta de Hollywood, aunque en su carrera cuente con taquillazos como Training Day o Black Phone. Este viernes regresa a la cartelera con Blue Moon, de la mano de su compinche Richard Linklater. Su interpretación del letrista de musicales Lorenz Hart apunta al Oscar, que ya le va tocando.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial puede inaugurar una nueva civilización, alerta del poder concentrado en una élite tecnológica y reclama reorientar el progreso para proteger democracia, igualdad y autonomía humanas.

