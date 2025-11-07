Los mejores destinos para una escapada asturiana: cien caminos hacia la naturaleza y la memoria

As Veigas, a unos 8 kilómetros de la villa de Taramundi. Foto: Juan de Tury

De Ribadedeva a Los Oscos, de Vegadeo a Cabrales, Asturias ofrece una gran cantidad de posibilidades de ocio: más de un centenar de opciones para conocer un territorio mágico y natural.

Piloña, con sus pueblos repletos de hórreos, sus rutas de senderismo, sus xanas y trasgus; Los Oscos, que son tres en uno, Santa Eulalia, San Martín y Villanueva; Taramundi, un gran parque temático al aire libre; Ribadesella, prehistórica, marinera e indiana; Cabrales, o la alta montaña con sabor que alberga el gran icono del alpinismo español.

Cangas del Narcea, con una de las manchas boscosas más extensas, cuidadas y representativas del bosque atlántico en Europa; Cudillero, un lugar fascinante del occidente de Asturias; el concejo de Valdés, con capital en Luarca/Ḷḷuarca y sus prodigiosas vistas al mar Cantábrico.

El Parque Histórico del Navia que se adentra en el corazón del occidente asturiano siguiendo su curso fluvial; la Comarca de la Sidra, con su museo y la Ruta de los Molinos; y el Parque Natural de Redes, una de las más singulares reservas naturales y etnográficas de Asturias.

Concejos -este es el nombre tradicional de los municipios en Asturias-, lugares y comarcas de Asturias con decenas de posibilidades para el ocio, el relax, el descanso y la desconexión. Destinos para los que proponemos aquí 10 planes diferentes en cada uno. Más de un centenar de opciones para adentrarse en territorio astur y disfrutar de sus parajes.

A estas excursiones se unen otras tantas rutas que se pueden hacer por las tres ciudades asturianas: Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés.

Y para todos estos destinos se pueden aprovechar, hasta el 31 de diciembre, los Bonos de Turismo Rural y conseguir hasta dos bonos que suponen un descuento de hasta 150€ en estancias en establecimientos de turismo rural. Hasta dos bonos por persona, combinándolos como se desee, siempre que cada estancia sea de, al menos, dos noches.

Las posibilidades de este cuaderno de bitácora asturiano son muchas.

Piloña, tierra de asturcones

Espinaréu (Piloña). Foto: Mampiris

Piloña ofrece un territorio de gran diversidad paisajística y cultural. En sus aldeas aún se conserva la arquitectura tradicional. Descubrir los hórreos y paneras, las tenadas, o las viviendas tradicionales asturianas es uno de los atractivos de esta zona de históricos ríos, impresionantes cascadas, preciosas rutas, o valles y montañas con bellísimas vistas.

Piloña es territorio de asturcones y de las mejores aguas minerales. Pero es que, además, aquí se ha localizado uno de los más importantes yacimientos del Neanderthal europeo, determinante en el secuenciado de su ADN. Se trata de la Cueva del Sidrón.

El universo fantástico al pie del río Infierno, en la Pesanca, refugio ideal de las xanas, es uno de los lugares interesantes junto con el Santuario de la Virgen de la Cueva, un lugar de culto especial y diferente. Además, destacan pueblos singulares como Espinaréu, Villamayor o Coya.

Antes de dejar la zona, hay que subir al Sueve, a la majada de Espineres, a contemplar los asturcones en libertad. Todo un espectáculo.

Desde la capital del concejo, L'Infiestu, a la aldea de Areñes, pasando por la Casa del Tiempo o el monte Cayón, aquí están las 10 mejores cosas que ver y hacer en Piloña.

Los Oscos, entre ríos y cascadas

Pumares (Santa Eulalia de Oscos). Foto: Turismo Asturias

En el extremo occidental de Asturias, entre montañas suaves, aldeas dispersas y bosques húmedos, se extiende la comarca de Los Oscos. Este territorio, distinguido como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2016, conserva un equilibrio singular entre tradición y naturaleza.

Formado por tres concejos -Santa Eulalia, San Martín y Villanueva- que comparten paisaje y apellido, el visitante encuentra en Los Oscos la piedra negra de la pizarra, el verde intenso de los prados y la memoria de los oficios que marcaron la identidad de la zona.

Como en Mazonovo, donde todavía puede visitarse una antigua fragua y donde hoy se imparten talleres que acercan al arte de los ferreiros, una práctica que define el carácter de la zona. Junto a la herrería, perduran también el trabajo del telar y la elaboración artesanal de navajas, testimonios vivos de una cultura que se resiste al olvido.

Además, este espacio es uno de los distinguidos por la UNESCO como una de las 7 Reservas de la Biosfera con que cuenta Asturias, y la única que tiene costa. De modo que se puede estar en la montaña y, a tan solo media hora de coche, disfrutar de la playa.

La gran joya arquitectónica de la zona es el Palacio de Mon, en San Martín de Oscos. Construido entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, es un ejemplo perfecto de la arquitectura civil palaciega de estilo barroco. Y Santa María de Villanueva, el monasterio de Villanueva de Oscos muy bien conservado y rehabilitado recientemente.

El Museo de Sargadelos, la Casa del Marco, el Ecomuseo del Pan, la playa fluvial de Ferreira... Descubre las 10 mejores cosas que ver y hacer en Los Oscos.

Taramundi, parque al aire libre

Taramundi. Foto: Ayuntamiento de Taramundi

En un entorno de montañas y valles característico del occidente asturiano, se sitúa Taramundi. Una comarca repleta de ríos y arroyos que recorren la zona y que alimentan bosques frondosos de robles y castaños.

En las aldeas, la piedra y la pizarra contribuyen a conservar una arquitectura tradicional que refleja la adaptación al medio rural.

Reconocido por su histórica producción artesanal, desde hace siglos, Taramundi ha sido un referente en la fabricación de navajas y cuchillos, una tradición que viene de tiempo inmemorial, aunque es a finales del siglo XIX cuando el comercio de la cuchillería comienza a ser relevante.

Un oficio que continúa vigente en talleres de la zona y centros de interpretación dedicados a la cuchillería y la forja. Junto a ellos, antiguos telares y molinos hidráulicos, como los 19 que pueden verse en Mazanovo, muestran la relación entre tecnología rural y recursos naturales.

Hoy, Taramundi forma parte de la comarca del turismo etnográfico asturiano. Allí está Os Teixois, uno de los más antiguos conjuntos etnográficos de Asturias.

Sus museos y ecomuseos permiten al visitante adentrarse en la cultura artesanal y campesina del territorio.

De La Rectoral (la antigua casa del cura convertida en el primer hotel rural de España) al castro de la Edad del Bronce, del Museo Etnográfico de Esquíos al Museo de los Molinos, he aquí las 10 mejores cosas que ver y hacer en Taramundi.

Ribadesella, joya oriental

Ribadesella/Ribeseya. Foto: Julio Herrera

Ribadesella, concejo y villa, ocupa un lugar destacado en la costa oriental de Asturias. Su identidad marinera se refleja en el casco histórico, donde se mezclan construcciones tradicionales y arquitectura indiana, sobre todo en el paseo de la playa de Santa Marina.

Muy conocido también por su patrimonio prehistórico, la Cueva de Tito Bustillo ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y constituye uno de los principales referentes del arte rupestre europeo.

Además de sus playas, como Santa Marina o La Atalaya, Ribadesella ofrece magníficos paseos, como el del muelle, el de la Grúa, la ermita de Guía o el paseo de los Vencedores del Sella. Su estrecho vínculo con el piragüismo ha configurado un ambiente deportivo y turístico singular, reforzado cada año con el Descenso Internacional del Sella.

Como parte del Camino de Santiago de la Costa, que atraviesa el centro de la villa y recorre también algunas de sus aldeas y playas más conocidas, el municipio conduce al peregrino al pueblo de Tereñes -con su faro y acantilados de origen jurásico-, el arenal de Vega o las aldeas de Ardines, Cueves, Sardalla, Sebreñu y El Carmen/El Carme, entre otras.

Del casco histórico a la playa, y varias aldeas de cuento, estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en Ribadesella y alrededores.

Cabrales, la leyenda del queso más caro del mundo

Pozo de la Oración (Cabrales). Foto: Mampiris

En el corazón de los Picos de Europa, Cabrales concentra algunas de las montañas más representativas de la península ibérica. Allí se levanta el macizo central de los Urrielles, donde se encuentra el Picu Urriellu -también conocido como Naranjo de Bulnes-, cumbre emblemática para la escalada en España.

Allí encontrará el visitante impresionantes miradores como el del Pozo de la Oración, cerca de Po de Cabrales; el mirador Pedro Udaondo, en el pueblo de Asiegu, o a pocos kilómetros, las vistas que hay desde la majada de Tebrandi, en las faldas de la Sierra del Cuera.

El concejo mantiene una estrecha vinculación con el pastoreo y la producción de queso. El queso Cabrales, su producto más conocido, con Denominación de Origen Protegida, figura entre los quesos azules más apreciados del mundo.

La historia del municipio también está marcada por el esfuerzo y la resistencia de sus habitantes. Cabrales ha sido escenario de episodios destacados en la historia del alpinismo y de avances científicos y técnicos vinculados al medio de alta montaña.

Pueblos y montañas que continúan atrayendo a deportistas e investigadores que encuentran en los Picos de Europa un espacio único y que han convertido a Cabrales en uno de los destinos de referencia para el turismo de montaña y naturaleza en España.

Asiegu, Pueblo Ejemplar de Asturias 2019, que se encuentra en la comarca, o Carreña, la capital rupestre del concejo, son algunas de las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cabrales.

Cangas del Narcea, un continente en miniatura

Cangas del Narcea. Foto: Juanjo Arrojo

Cangas del Narcea es una de las grandes reservas naturales del norte peninsular. Allí se encuentra el bosque de Munieḷḷos, una de las masas forestales atlánticas mejor conservadas y representativas de Europa, y donde el oso pardo cantábrico tiene uno de sus territorios más seguros.

Por su amplitud, diversidad paisajística y riqueza natural, el concejo tiene la escala y la variedad de un pequeño continente. Un lugar donde conviven también testimonios de distintas épocas: arquitectura medieval, renacentista, barroca y contemporánea.

Cangas del Narcea es, además, un lugar donde las tradiciones continúan vivas. Desde las celebraciones festivas donde la pólvora y el vino son protagonistas, hasta las peregrinaciones al Santuario del Acebo, que mantienen su significado espiritual y cultural.

La capital, la villa de Cangas del Narcea, tiene barrios tan antiguos como el de Entrambasaguas -donde se encuentra la capilla del Carmen- o el del Cascarín.

En los pueblos del concejo todavía se practican oficios históricos, como el de los ferreiros o la cerámica negra de Ḷḷamas del Mouro. También destacan sus conjuntos monásticos y patrimoniales, como el monasterio de Corias, hoy Parador Nacional.

El Monasterio de Corias, el Escorial asturiano, el Santuario del Acebo, el Museo del Vino y varias rutas por la Reserva de la Biosfera conocida como Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cangas del Narcea.

Cudillero, tradición y leyenda

Vista de Cudillero. Foto: Mampiris

En el occidente de Asturias, el concejo de Cudillero conserva un notable patrimonio natural y cultural que resume buena parte del paisaje y la identidad marítima de la región.

Casi cien kilómetros cuadrados que combinan montañas, brañas y valles que descienden hasta una costa abrupta, marcada por acantilados y por un mar que condiciona desde hace siglos la vida de sus habitantes.

La villa de Cudillero se asienta sobre una ensenada protegida, tradicionalmente vinculada a la pesca y a la navegación. El mar Cantábrico no solo determina la economía de esta zona, sino también sus costumbres y celebraciones. La lengua pixueta se mantiene como signo de identidad.

Entre su patrimonio destacan el faro de la villa de Cudillero o el del Cabo Vidio, los palacios y casas de indianos y fiestas como L’Amuravela, declarada de interés turístico.

Con un importante papel en el Camino de Santiago de la Costa, con ermitas como la de Santa Ana de Montarés, en la parroquia de San Juan de Piñera, o la Iglesia de Jesús Nazareno en El Pito y la pequeña capilla dedicada a San Roque en el Pico del mismo nombre completan el retrato de un concejo donde la tradición marinera y la geografía siguen estrechamente unidas.

El colorista anfiteatro de la villa pixueta y los peces azules que hay pintados en el suelo son solo el principio de las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cudillero.

Luarca/Ḷḷuarca, la villa blanca

Luarca/Ḷḷuarca. Foto: Mampiris

El concejo de Valdés, con capital en Ḷḷuarca, es inmenso física y culturalmente. El paisaje combina valles, montañas y brañas altas que se abren al mar Cantábrico, dibujando un entorno sorprendente.

Históricamente habitada por vaqueiros y marinos, su capital, Luarca/Ḷḷuarca, conserva el carácter marinero que la define desde la Edad Media.

Entre sus vestigios más destacados figuran los antiguos barrios, la Mesa de Mareantes y Navegantes, varios puentes históricos, así como palacios y casas blasonadas.

Lugar de nacimiento del Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, cuya memoria permanece presente en distintos lugares de la villa, Luarca/Ḷḷuarca llama la atención por el blanco de sus edificaciones, una singularidad dentro de la franja cantábrica asturiana.

Posee además dos miradores y dos capillas: la de Nuestra Señora La Blanca, al este, y la de San Roque, al oeste. En este último lugar se encuentra su cementerio, considerado uno de los más bellos del litoral cantábrico.

El entorno ofrece otros puntos de interés, como el Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, uno de los conjuntos botánicos más relevantes de Europa; el Parque de la Vida, dedicado a la divulgación científica; el cabo Busto, apreciado por sus panorámicas; la fiesta de la Regalina, en Cadavéu, celebrada al pie de un acantilado, y varias playas que destacan por su valor paisajístico y natural.

Entre las 10 mejores cosas que ver y hacer en Luarca y alrededores se encuentra su maravilloso faro y la ermita de la Blanca, sus siete puentes y la casa donde nació Severo Ochoa, entre otras cosas.

Parque Histórico del Navia, historia natural

A Paicega (Pesoz). Foto: Juan de Tury

En el occidente de Asturias, el Parque Histórico del Navia conforma una amplia comarca donde conviven naturaleza, patrimonio y memoria rural.

Con el río Navia como eje vertebrador, su cauce baña los municipios de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón, un conjunto de paisajes que va desde el litoral cantábrico hasta las montañas del interior.

Un recorrido que permite conocer pueblos costeros como Ortigueira, El Porto/Viávelez, Navia, Puerto de Vega (uno de los pueblos más pintorescos de Asturias) y Tapia, localidades con una fuerte vinculación marinera.

Las playas de Frexulfe, Penarronda, Santa Gadea o Porcía ofrecen además un entorno natural que combina ocio y deporte, con espacios como la playa de Tapia, de tradición surfista.

El río Navia es estupendo para el deporte y el turismo activo, al igual que otras zonas como Boal.

El patrimonio etnográfico y cultural tiene un papel relevante en la comarca. Destacan el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Museo Etnológico de Pesoz y el Museo Juan Pérez Villamil, además de lugares de interés histórico y paisajístico como el pueblo medieval de Argul, el poblado obrero de A Paicega, las cascadas de Oneta, el castro de Coaña y las cuevas de Andina.

El Camino de Santiago recorre parte de este territorio, dejando una huella que vincula el Parque Histórico del Navia con una tradición de peregrinación que ha marcado el norte de la península durante siglos.

Estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en el Parque Histórico del Navia.

Comarca de la Sidra, mar y manzana

Llastres (Colunga). Foto: Jesús Alfaro

La Comarca de la Sidra, en el centro-oriente de Asturias, se ha consolidado como un territorio donde la vida rural, el mar y la montaña conviven de manera equilibrada. El paisaje alterna valles verdes, pueblos costeros y localidades interiores que conservan oficios tradicionales y una notable arquitectura popular.

El patrimonio artístico de la zona ofrece ejemplos relevantes del románico y prerrománico asturiano, como la iglesia de San Salvador de Valdediós, uno de los conjuntos más destacados de este estilo.

Además, el Camino de Santiago atraviesa parte de la comarca, lo que ha contribuido históricamente a su desarrollo cultural y al mantenimiento de una red de caminos y alojamientos.

La comarca propone diversos recorridos culturales y naturales. Incluye varios “Pueblos Ejemplares” distinguidos por su labor de conservación y dinamismo comunitario, entre ellos la villa marinera de Llastres, así como Sariego, Torazu y Poreñu.

Los puertos de Tazones y El Puntal conservan el carácter marinero de la zona y continúan siendo puntos de encuentro entre pesca, turismo y gastronomía.

Villaviciosa, la capital comarcal, reúne buena parte de este legado. Su casco histórico mantiene la traza medieval y un valioso conjunto de edificios civiles y religiosos. La ría que la bordea constituye, además, una reserva natural de gran interés ecológico, clave para la biodiversidad de la costa asturiana.

De la Playa de La Griega, y sus huellas de dinosaurio, en Colunga, a la Ruta de los Molinos, en Bimenes, aquí están las 10 mejores cosas que ver y hacer en la Comarca de la Sidra.

Parque Natural de Redes, la magia del Nalón

Embalse de Rusecu/Rioseco (Sobrescobio). Foto: Mampiris

Caso y Sobrescobio conforman una unidad geográfica y cultural inseparable en el corazón del Parque Natural de Redes, en el sur de Asturias. El río Nalón, que nace en el puerto de Tarna, vertebra este territorio y ha sido testigo del tránsito histórico entre la montaña asturiana y la Meseta.

El Parque Natural de Redes, compartido por ambos concejos, fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace casi veinticinco años.

Su extensión reúne un valioso patrimonio natural e hidráulico, además de un notable legado etnográfico y cultural. Procedente de un hayedo situado en Caso, el nombre del parque evoca la abundancia forestal de la zona.

Redes ofrece una interpretación completa del paisaje asturiano de interior: bosques, ríos, embalses y rutas se integran con una arquitectura tradicional bien conservada.

Las 10 experiencias únicas en el Parque Natural de Redes incluyen hitos naturales como el Tabayón del Mongallu, el lago Ubales y la vega de Brañagallones, entre otras.

En la ciudad

Además, las ciudades de Asturias -Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés- son tres destinos perfectos para disfrutar al máximo del ambiente, la hospitalidad y el dinamismo que las caracteriza. Ciudades de dimensiones muy humanas, muy abarcables, fáciles de recorrer y conocer, y con mucha 'miga' cultural.

Con cascos históricos y monumentales, ambiente en terrazas, sidrerías y restaurantes, paseos a pie de ría o mar, las tres ofrecen decenas de planes para hacer durante una escapada asturiana.