Esta semana en tu quiosco: el Gran Museo Egipcio, en El Cultural

Portada de El Cultural del 25 de octubre de 2025. Fotografía del Gran Museo Egipcio.

Tras dos décadas de retrasos y desajustes políticos y logísticos, si nada lo impide, el próximo 1 de noviembre el Gran Museo Egipcio culminará su apertura al público con una colección apabullante. Mirando de frente a las pirámides de Guiza, pretende redefinir la relación del país con su pasado.

Con más de 100.000 piezas —incluida la colección completa de Tutankamón, exhibida por primera vez al completo—, el museo se alza como el mayor espacio dedicado a una sola civilización en el mundo.

Unos 490.000 metros cuadrados, con salas monumentales, la icónica Gran Escalinata, el coloso de Ramsés II y los barcos solares de Keops como grandes atractivos.

Su diseño, firmado por Heneghan Peng Architects, combina piedra, vidrio y luz natural para dialogar con las pirámides y simbolizar la apertura de Egipto al futuro.

Y además:

LETRAS. Tras el éxito mundial de Legado de cenizas. La historia de la CIA, Tim Weiner se aventura en La misión a analizar al detalle el presente de la agencia de inteligencia más célebre del mundo.

Reseñamos, además, el nuevo libro del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, el filósofo Byung-Chul Han, Sobre Dios. Pensar con Simone Weil,es un ensayo filosófico breve y contemplativo en el que el autor dialoga con las ideas de la pensadora francesa para reflexionar sobre la crisis espiritual y de sentido de la contemporaneidad.

ARTE. Es una de las exposiciones de la temporada. Warhol, Pollock y otros espacios americanos del Museo Thyssen une por primera vez en España a Jackson Pollock y Andy Warhol, dos figuras aparentemente opuestas, a través de más de cien obras que dialogan sobre abstracción y figuración, desafiando el canon moderno y repensando el espacio pictórico.

TEATRO. Dice que los galardones han tardado en llegar “y no es que cambien nada”. Pero a nadie le amarga un dulce y en el caso de Victoria Szpunberg vino en forma de Premio Nacional de Literatura Dramática por El imperativo categórico, una obra en catalán sobre el problema de la vivienda. Ahora, la estrena en castellano en el Teatro de La Abadía de Madrid.

MÚSICA. Se cumplen cien años del nacimiento de uno de los autores de mayor finura intelectual, desinhibición e inconformismo en la música del siglo XX. Luciano Berio, Un mago de la escritura, capaz de llevarnos en cada composición a lo imprevisto.

CINE. Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco lobitos y de la serie Querer se acerca al tema de la vocación religiosa en Los domingos, Concha de Oro en San Sebastián. La película aborda la historia de Ainara, una adolescente que se plantea abrazar la vida de monja de clausura, lo que provocará un cisma en su familia.

Además, reseñamos el Frankestein de Guillermo del Toro y el biopic sobre Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere.

CIENCIA. La genetista Mary-Claire King recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de la Investigación Científica y Técnica por su labor pionera en el campo de la genética y la aplicación de su conocimiento en favor de los derechos humanos. Antes de recoger el galardón, habla con El Cultural sobre sus logros, inquietudes y aspiraciones futuras.

Además, José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre Darwin, los escarabajos y la fascinante diversidad de la vida, un universo interconectado que advierte del frágil equilibrio ecológico amenazado por la acción humana.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 24 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.