¿Eres o no un cultureta? Pon a prueba tus conocimientos con el test del verano n.º 6

¿Por qué es célebre la Novena sinfonía de Beethoven? ¿Quién fue el escritor que creó el calamar gigante en la literatura? ¿Qué pueblo fundó Pompeya? ¿Cómo les llamaban a las autoras de la Generación del 27?

Cada martes un nuevo test de verano pone a prueba tus conocimientos. Es el momento de refrescar, en el sentido más literal, ese maravilloso hábito de adquirir información cultural.

Responde cada semana estas diez preguntas sobre música, cine, arte, historia, literatura, en una atractiva propuesta de cross fit mental y comprueba si sigues siendo tan cultureta.

Prueba suerte participando en los test anteriores:

Test del verano n.º 1

Test del verano n.º 2

Test del verano n.º 3

Test del verano n.º 4

Test del verano n.º 5