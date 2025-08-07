La mítica actriz Lola Herrera lidera el reparto de 'El Camino a la Meca' en el Teatro de Invierno de San Javier

Lola Herrera encabeza el reparto de 'El Camino a la Meca': una obra que será representada en el Teatro de Invierno de San Javier

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier acoge este jueves y viernes, a partir de las 22.30 horas, una obra dirigida por Claudio Tolcachir.

El Teatro de Invierno de San Javier acoge este jueves y viernes: 'El Camino a la Meca'. A partir de las 22.30 horas, la veterana actriz Lola Herrera encabeza un reparto que incluye a Natalia Dicenta y Carlos Olalla, para llevar a escena una obra de Athol Fugard que se inspira en una mujer real: Helen Martins, quien se rebeló contra todos los estamentos de su época".

"Helen Martins es un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea", tal y como destaca Claudio Tolcachir, encargado de dirigir 'El Camino a la Meca'.

El "carisma" interpretativo, la "lucidez" y la "curiosidad" por ahondar en los personajes que tiene Lola Herrera son el motor de esta representación. "Al leerla escuché la voz de Lola latiendo en cada texto. Sin trascendencias flota en el aire las ganas de vivir con libertad y de hacerlo intensamente", según destaca el director de esta obra que vuelve a poner de manifiesto el elevado nivel que tiene la programación del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

"Deseábamos conformar un elenco con el que el viaje fuera enriquecedor y placentero, porque todos sentimos que esta será una experiencia del todo transformadora".