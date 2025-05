Muere a los 81 años Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño del Amazonas

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado (Minas Gerais, Brasil, 1944-2025) ha muerto a los 81 años, informó este viernes en las redes sociales la ONG fundada por el propio Salgado, Instituto Terra.

Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998, Salgado dedicó los últimos años a Amazonía, un proyecto monumental, al que entregó nueve años de su vida y que sintetizó en 200 fotografías, siete películas y una banda sonora de Jean Michel-Jarre. La exposición, que presentó en Madrid en 2023, se pudo ver también en Barcelona hasta el pasado mes de abril.



“La Amazonía es ocho veces más grande que Francia y es un espacio de muy difícil acceso. He hecho 58 viajes para llevarlo a cabo. Conozco muy bien este territorio. Fui por primera vez en los años 80 y he podido comprobar desde entonces, en sucesivas visitas, cómo se está destruyendo. Después de Génesis tenía claro que debía volver", aseguró al Cultural en una entrevista.

Incansable testigo de la belleza y fragilidad de la naturaleza, su vida, como él mismo decía, fue como una bicicleta: “Si paras de pedalear, te caes". Su fotografía se caracteriza por el uso del blanco y negro, una elección estética y ética: “Prefiero el blanco y negro. Los colores vivos me desconcentraban y eran un obstáculo para captar la dignidad de las personas. Cuando me pasé al blanco y negro todo se transformó en gama de grises y pude centrarme en lo que realmente me interesaba. Me daba paz",

A pesar de que no estuvo exento de polémica, Salgado siempre defendió que buscaba mostrar la dignidad de las personas y de los pueblos que fotografiaba. “Se dice mucho en esta parte del mundo que he fotografiado la miseria, pero no, yo he retratado el lado del planeta del que procedo, donde la gente vive con dignidad y eso que lo tiene muy difícil".

Su trabajo en la Amazonía le llevó a convivir y retratar a más de 200 tribus, muchas de ellas con lenguas y culturas propias, algunas nunca contactadas. “En primer lugar tenía que retratar la parte humana. Hay más de 200 tribus, con su propia lengua y cultura cada una de ellas. Solo en la parte brasileña del Amazonas hay 102 grupos que no han sido contactados nunca", contó a El Cultural.

Salgado fue también crítico sobre la evolución de la fotografía y la memoria social. “La fotografía es el espejo y la memoria de la sociedad. Es un bien, un objeto que podemos tocar. Es el recuerdo de nuestra infancia. Con los teléfonos móviles se ha producido un cambio, acumulamos muchas imágenes pero no son fotografías, son otra cosa, son una forma de comunicación. Estamos perdiendo nuestra memoria en medio de esa diarrea de imágenes de móvil que acaban en la basura".