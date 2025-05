Esta semana en tu quiosco: Carla Simón y Oliver Laxe, a por la Palma de Oro de Cannes, en El Cultural

El 13 de mayo arranca una edición de Cannes en la que se consolida el relevo en la vanguardia del cine de autor español, con la presencia en la sección oficial de los dos primeros cineastas españoles nacidos en los 80, Carla Simón y Oliver Laxe.

Hablamos con ambos de sus nuevas películas, Romería y Sirat, de sus intenciones y anhelos como creadores y del momento de madurez de la industria española.

Y además:

LETRAS. En su nueva novela, 'La última puerta antes de la noche', António Lobo Antunes narra un crimen real sin sensacionalismo, explorando la banalidad del mal y la oscuridad humana con un estilo denso y poético que prioriza la introspección sobre la trama.

HISTORIA. El historiador Eugene Rogan publica Los sucesos de Damasco, sobre una oleada de violencia que asoló la ciudad en 1860. Nos atiende a su paso por la Fundación Ramón Areces, donde ha ofrecido una conferencia en la que relaciona el conflicto con la actualidad.

ARTE. Espigadora y recicladora. Pionera de casi todo. Después de cincuenta años de trabajo y de haber recibido el Premio Velázquez 2023 Marisa González prepara una gran antológica en el Museo Reina Sofía donde, dice, no le caben los proyectos. El compromiso social, el ecologismo y la tecnología son sus temas transversales en una trayectoria de reinvención y curiosidad constantes. Nos lo cuenta el día del apagón en su estudio de Madrid.

TEATRO. Pocos portazos se han escuchado así de certeros y contundentes, pero las heridas, lejos de estar cerradas, continúan abiertas. Eduardo Galán y Lautaro Perotti presentan su versión actualizada de Casa de muñecas, clásico de Henrik Ibsen en el Fernán Gómez, con María León en el papel protagonista.

MÚSICA. El maestro venezolano Gustavo Dudamel vuelve a España al frente de la Sinfónica de Londres enarbolando a Strauss, Ravel, Mozart y Mahler. Tres escalas: Auditorio Nacional (días 9 y 12), Liceu (10) y Palau de la Música de Barcelona (11) .

CINE. Raoul Peck, cineasta marcadamente político, con ficciones como El joven Karl Marx (2017) y documentales como I Am Not Your Negro (2016), regresa el viernes 16 con un estudio sobre la vida y la obra del fotógrafo sudafricano Ernest Cole.

CIENCIA. Sánchez Ron reflexiona sobre el papel de la ciencia como fuente de poder. Desde la energía nuclear hasta las tierras raras, el físico e historiador desgrana cómo el conocimiento científico condiciona la economía global y la política internacional.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta en los quioscos por 2 euros. Ya disponible para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.