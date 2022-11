Esta semana en tu quiosco: Cristina Morales en El Cultural

Asalta la portada de El Cultural Cristina Morales, una de las escritoras con más fuerza y frescura de nuestro panorama literario. Ganó el Premio Nacional de Narrativa en 2019 con la novela Lectura fácil, cuya adaptación teatral estrena este viernes Alberto San Juan en el Centro Dramático Nacional.

Morales protagoniza La Conversación, donde nos da su acerada opinión sobre el papel el Estado, sobre la relación entre anarquismo y liberalismo, sobre la democracia —"la que tenemos ahora con elecciones cada cuatro años es como de chiste", dice—, sobre los móviles y algunas aplicaciones —"las condiciones para someternos son óptimas"—, sobre el "sí es sí" y el "no es no", sobre el fascismo, sobre Cataluña, el ‘charnegueo’ y el nacionalismo y, también, por qué no, sobre sexo. No se la pierdan.

Y además:

LETRAS. Los Encuentros de Pamplona 72-22 reunieron el mes pasado a más de cien pensadores y artistas y a doce mil asistentes en la capital navarra. Su director-comisario, el poeta y ensayista Ramón Andrés, firma una crónica personal del evento con notas de color, anécdotas y bosquejos de las principales figuras congregadas, entre ellas Peter Sloterdijk, Svetlana Aleksiévich, Ana Blandiana y Sergei Loznitsa. Una pieza literaria para disfrutar.

ARTE. El Museo del Prado se abre a un diálogo con el arte actual con la exposición Zóbel. El futuro del pasado, dedicada a una de las personalidades centrales en el arte abstracto español del siglo XX. Siempre viajero, acuñó una sensibilidad transnacional y en sus raíces estaba el mundo oriental.

TEATRO. Con diálogos impertinentes y existencialistas, y con tres mujeres que tienen la fuerza de un volcán, el uruguayo Gabriel Calderón, autor de Historia de un jabalí y director de Constante, vuelve al Teatro de La Abadía con Ana contra la muerte, una obra en la que practica el exorcismo y la rebeldía con sus fantasmas personales.

MÚSICA. El Orfeo de Monteverdi, un representativo resumen de su época que es un canto a la libertad más absoluta, llega al Teatro Real de la mano de la directora y coreógrafa Sasha Waltz y con la dirección musical de Leonardo García Alarcón.

CINE. Tras ganar el Goya a la mejor película con su debut, Las niñas, la directora continúa indagando en el universo femenino y adolescente en La

maternal. La cinta, que se estrena este viernes, sigue los pasos de una joven de 14 años que descubre que está embarazada e ingresa en un centro para madres menores de edad.

CIENCIA. El descubrimiento de la estructura molecular del ADN, una conversación de físicos (como la que recrea Copenhague entre Bohr y Heisenberg), el viaje de Darwin alrededor del mundo entre 1831 y 1836... Varias novelas y obras de teatro demuestran que la ciencia también puede ser una magnífica fuente de inspiración para la literatura, y no solo la distópica.

