La derrota más dulce de Alcaraz: una confirmación de su vuelta al máximo nivel y el reto de Shanghái, París y las ATP Finals

El marcador de la Arthur Ashe dictó sentencia en la madrugada de Nueva York, pero el relato profundo que deja el US Open va mucho más allá de un resultado. Carlos Alcaraz caía en cuartos de final ante Ben Shelton tras un desgaste de cinco sets, pero su sonrisa al abandonar la pista central no era una pose.

Tras cuatro meses y medio en el dique seco por lesión, el verdadero objetivo en la Gran Manzana no era revalidar el trofeo a cualquier precio. La misión real era comprobar si el chasis resistía la máxima exigencia.

Superado el test de estrés con una nota notable, la derrota se transforma en una rampa de lanzamiento. Nueva York no ha sido un punto final, sino el prólogo de un asalto a seguir coleccionando éxitos.

Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

En el horizonte asoman los grandes títulos de final de temporada que aún faltan en sus vitrinas: Shanghái, París-Bercy, las ATP Finals y la Copa Davis.

El triunfo invisible

El encuentro ante Shelton sirvió como la certificación médica y competitiva que el español necesitaba. Ante un rival volcado y desatado con su servicio, el murciano se vio obligado a llevar su cuerpo al límite.

El cansancio hizo mella en la tercera manga, pero su capacidad para resistir demostró que el fondo físico está intacto. "Después del tercer set estaba realmente cansado físicamente, pero encontré la manera de sobreponerme y seguir exigiéndome físicamente para dar un poco más", explicaba Alcaraz tras el choque.

También tuvo palabras para reconocer el nivel estelar de su oponente, que le exigió dar el máximo: "En el quinto set empecé a sentirme cada vez mejor, pero estaba jugando contra uno de los... Es una bestia. Shelton es un jugador increíble, muy potente. Supo jugar realmente bien en todas las situaciones, así que hay que darle todo el mérito".

Carlos Alcaraz leaving the U.S. Open with a smile on his face after losing a heartbreaker at 3:30 am.



You have to respect this guy. 💔 pic.twitter.com/26C7DO8cky — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

La lectura postpartido del murciano refleja la madurez de quien sabe que ha ganado la batalla más importante. "Como dije antes de que comenzara el torneo, mi objetivo era venir aquí, competir y disputar este tipo de partidos, estando sano", señalaba.

Por eso, el tropiezo no deja heridas psicológicas ni lamentos: "Estuve cerca, muy cerca. Por eso, no voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Simplemente estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché durante todo el partido".

La conclusión a su paso por el torneo fue una declaración de intenciones: "Me voy de la pista feliz. Me voy con una sonrisa y estando sano, y eso es precisamente lo que necesitaba". Con esa certeza en el bolsillo, el foco cambia radicalmente.

Territorios por conquistar

El calendario entra ahora en una fase donde Alcaraz tiene una cuenta pendiente con la historia. El primer gran hito de esta gira será el Masters 1000 de Shanghái.

El torneo asiático representa la oportunidad de dominar en un escenario donde el tenis moderno se vuelve vertiginoso. Coronarse en territorio chino sumaría puntos decisivos y afianzaría su versatilidad táctica en superficies rápidas.

Inmediatamente después emergerá el desafío de París-Bercy, un torneo históricamente esquivo para el tenis español por las particulares condiciones de su pista cubierta.

La moqueta parisina exige un tenis agresivo, saques directos y puntos cortos. Es justo el estilo directo que Alcaraz ha podido calibrar durante su estancia en Nueva York. Conquistar Bercy significaría dar un golpe sobre la mesa en una de las plazas más complejas del circuito.

Sin embargo, la cima de este tramo final de año pasa indiscutiblemente por Turín y las ATP Finals. El Torneo de Maestros reúne únicamente a las ocho mejores raquetas del planeta y se le resiste todavía en su palmarés.

Aquí es donde el largo parón de cuatro meses y medio se convierte, paradójicamente, en una ventaja competitiva colosal. La mayoría de sus rivales directos llegarán a Italia con el depósito en la reserva tras diez meses de desgaste ininterrumpido.

Alcaraz, en cambio, aterrizará con la mente fresca, las piernas descansadas y el hambre intacto. Las ATP Finals exigen una plenitud física absoluta para encadenar partidos de máximo nivel día tras día, un escenario ideal para él.

Como broche de oro a este tramo decisivo, la Copa Davis aparece como el reto colectivo definitivo. Defender la camiseta nacional y liderar a España hacia la Ensaladera es una motivación emocional que trasciende lo individual.

Carlos Alcaraz, durante el partido contra Shelton. REUTERS

Tras no haber podido competir con regularidad en las últimas citas internacionales por sus dolencias físicas, Alcaraz afronta la fase final con la ilusión renovada de cerrar el año dando un título a su país.

En definitiva, el US Open ha cumplido con creces su cometido invisible. Lejos de la frustración por no levantar el trofeo en Nueva York, el tenis contempla a un Carlos Alcaraz liberado de miedos y plenamente recuperado.

La derrota contra Shelton no fue un paso atrás, sino la toma de impulso necesaria. Los frentes de Shanghái, París, Turín y la Copa Davis ya aguardan al murciano.

Alcaraz llega con el cuerpo sano, la sonrisa intacta y todo el hambre del mundo por conquistar los últimos territorios que le quedan por dominar.