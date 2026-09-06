Carlos Alcaraz se acerca a su mejor nivel: vence sin dificultades a Tommy Paul y ya está en los cuartos del US Open

El número tres del mundo despejó las dudas en su servicio y se llevó la victoria en tres sets (4-6, 3-6, 4-6).

El mejor Carlos Alcaraz está de vuelta. El murciano desplegó su mejor nivel en el partido que se presentaba como el más difícil de los que había disputado hasta la fecha. El norteamericano Tommy Paul fue el invitado de lujo a una actuación del español que recuerda a su mejor nivel.

No le dio opciones el español al tenista estadounidense, que jugaba en casa. Con un ritmo de juego tan alto, el ganador iba a ser quien tuviera más aguante y a pesar de haber estado más de cuatro meses sin jugar, Carlitos ha demostrado que físicamente ha vuelto al más alto nivel.

A diferencia de los partidos previos, Alcaraz se mostró muy regular en su servicio. La muñeca no le dio problemas y el primer set ya fue un punto de inflexión en el encuentro. Mientras Tommy Paul se vino abajo, el de El Palmar ganaba enteros para llevarse la victoria.

The Carlos Alcaraz forehand that made Matthew McConaughey see stars 💫 pic.twitter.com/wpTwAD0yOq — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

El partido arrancó con los dos jugadores ofreciendo un tenis de enorme intensidad. Alcaraz y Paul intercambiaron golpes de mucha potencia desde el fondo de la pista, tanto de derecha como de revés, prolongando la dinámica de sus anteriores duelos.

Los primeros compases dejaron varios puntos de auténtico espectáculo, con ninguno de los dos dispuesto a conceder terreno al rival. Las opciones al resto fueron escasas y, salvo algún juego que llegó al 40-40, ninguno consiguió generar peligro real. De hecho, hubo que esperar hasta el décimo juego para ver la primera bola de break.

Fue entonces cuando Alcaraz elevó todavía más su nivel. El murciano supo jugar con mayor agresividad en el tramo decisivo y comenzó a encontrar huecos en la defensa de Paul, al que obligó a cometer varios errores.

Tres derechas ganadoras y una enorme presión al resto colocaron al español con un 0-40 que suponía disponer de tres oportunidades para romper y, al mismo tiempo, hacerse con el set.

Stop this, Carlos 🔥 pic.twitter.com/5yzZ6SmfO0 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Paul salvó la primera con un saque directo, pero no pudo evitar que una derecha invertida se marchara por muy poco en el siguiente punto. Alcaraz se adjudicaba así una primera manga de enorme exigencia y marcada por un tenis de altísimo nivel.

El segundo parcial comenzó de nuevo con Alcaraz llevando la iniciativa. Por segundo turno consecutivo al resto, el español consiguió situarse con 0-40 después de conectar una derecha demoledora. Su golpe de derecha se había convertido en el gran protagonista del encuentro y, tras encontrar otra vez la línea con un winner, consiguió el break para ponerse 2-0.

La reacción de Paul fue inmediata. El estadounidense dispuso de dos bolas de ruptura en el siguiente juego y, aunque Alcaraz salvó la primera, terminó cediendo ante el segundo intento después de enviar una derecha a la red. El marcador volvía a igualarse, pero las sensaciones sobre la pista empezaban a favorecer claramente al tenista español.

Una actuación memorable

Alcaraz se encontraba cada vez más cómodo al resto. Estaba leyendo mejor los servicios de Paul y comenzaba a anticiparse a sus movimientos, lo que le permitió recuperar rápidamente la ventaja. Una nueva ruptura le permitió colocarse 4-1 y, esta vez, sí consiguió confirmar el break con su saque.

A partir de ahí, el dominio del español fue prácticamente absoluto. Paul no encontraba una vía para hacerle daño y Alcaraz respondía con solvencia desde cualquier zona de la pista. Su derecha funcionaba, el revés no daba concesiones y también encontraba soluciones cuando se acercaba a la red. El estadounidense, cada vez más incómodo, veía cómo su rival imponía el ritmo del encuentro.

Paul trató de reaccionar apoyándose en el ambiente de la Arthur Ashe. El público se volcó con el estadounidense cuando tuvo que afrontar nuevas oportunidades de break, ayudándole a evitar que la diferencia aumentara todavía más.

In cruise control 🛫



Carlos Alcaraz takes a commanding two-set lead on Paul, 6-4, 6-3! pic.twitter.com/YPqm6qY4jC — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Sin embargo, Alcaraz mantuvo la concentración y continuó jugando con una enorme confianza. El español terminó cerrando el set por 6-3 y se situó a solo una manga de alcanzar los cuartos de final. Las sensaciones eran inmejorables y el nivel mostrado en esos dos primeros sets había sido probablemente el mejor de todo su torneo.

Paul afrontó el tercer set con la intención de prolongar el partido y cambiar la dinámica, pero Alcaraz volvió a golpear en cuanto tuvo la oportunidad. Con 1-1 en el marcador, el español protagonizó una espectacular acción en la red, demostrando unos reflejos extraordinarios, y consiguió una nueva ruptura que le colocaba con 2-1 y servicio.

La reacción de Tommy Paul fue de incredulidad ante la exhibición que estaba ofreciendo su rival. Mientras tanto, Alcaraz se dirigió hacia su banquillo con una sonrisa, reflejo de la confianza y el disfrute que estaba mostrando sobre la pista.

El momento más delicado llegó cuando el español sacaba con 5-4 para cerrar el encuentro. La Arthur Ashe elevó el volumen para intentar impulsar a Paul y Alcaraz sufrió entonces uno de sus pocos momentos de duda. Varios errores consecutivos le llevaron a afrontar un 15-40 que podía cambiar el rumbo del partido.

Así se ve una derecha a 102 MPH 😳 pic.twitter.com/eyLKGiQGwf — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Pero el murciano respondió como un campeón. Salvó la primera oportunidad con un gran servicio y, en el siguiente punto, sorprendió con una derecha golpeada antes del bote que dejó completamente paralizado al público.

Poco después, un nuevo golpe cruzado de derecha le concedió su primera bola de partido. No necesitó más. Alcaraz cerró el encuentro y certificó su pase a los cuartos de final con una actuación sobresaliente.

El español abandona así esta ronda con una enorme dosis de confianza y demostrando que vuelve a estar entre los grandes favoritos para levantar de nuevo el título en Nueva York. El desafío que le espera será mayúsculo, pero el nivel mostrado ante Paul supone una declaración de intenciones.