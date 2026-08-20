La 'Nueva Armada' se asienta en la élite del tenis: 5 españoles en el top 50 mundial con el reto de emular a la generación de Nadal

España vuelve a tener cinco tenistas entre los 50 mejores del mundo. Alcaraz, Jódar, Davidovich, Mérida y Munar forman una nueva generación que devuelve a la 'Armada' a una posición de privilegio en el circuito ATP.

Esto no ocurría desde junio de 2023, cuando España también llegó a contar con cinco representantes. Tres años después, el país recupera esa presencia con una fotografía muy diferente.

El dato más ilusionante está en la edad. Ninguno de los cinco supera los 29 años, mientras que tres de ellos todavía no han cumplido los 25. Hay presente, pero también mucho margen para construir un futuro aún más ilusionante.

Alcaraz ya está consolidado entre los mejores del mundo. Jódar, con solo 19 años, está a las puertas del Top 10. Davidovich busca dar continuidad a su talento, Mérida sigue creciendo y Munar afronta su madurez competitiva.

La generación de Nadal

La comparación con la generación de Rafael Nadal resulta inevitable. Aquella 'Armada' llegó a reunir hasta nueve españoles entre los 50 mejores del mundo, estableciendo un récord difícil de igualar.

Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Nicolás Almagro, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos y Marcel Granollers llegaron a compartir ese privilegiado grupo en 2016.

COPA DAVIS EFE Agencia EFE

La situación actual todavía está lejos de aquellos registros. Son cinco los representantes españoles en el Top 50, pero existe una diferencia fundamental respecto a aquella época, la edad de sus protagonistas.

Ninguno de los actuales supera los 29 años. Alcaraz tiene 23, Jódar 19, Davidovich 27, Mérida 21 y Munar 29. Una fotografía que permite pensar en una presencia prolongada en la élite.

Además, el relevo generacional ya tiene un rostro definido. Alcaraz ha asumido el papel que durante años correspondió a Nadal, mientras Jódar emerge con la velocidad suficiente para acercarse al top 10.

Alcaraz y Nadal, durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Reuters

La Nueva Armada todavía tiene mucho camino por recorrer para emular a aquella generación. Sin embargo, cuenta con un factor que puede resultar decisivo, tiempo para construir su propia historia.

Alcaraz como referente

Carlos Alcaraz es el nombre que encabeza esta nueva etapa del tenis español. A sus 23 años, el murciano ya ha construido un palmarés propio de una leyenda.

En febrero conquistó el Abierto de Australia y completó el Grand Slam de carrera, que consiste en ganar los cuatro grandes trofeos del circuito, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Con siete grandes en su palmarés, ya forma parte de la élite histórica del deporte.

Carlos Alcaraz, con el premio Laureus al mejor deportista del año. Reuters

Su figura trasciende los resultados. El murciano representa el relevo natural de Nadal como principal exponente nacional.

Actualmente, el español no atraviesa su mejor momento debido a la lesión en la muñeca que le ha mantenido alejado de las pistas durante varios meses.

Pese a ello, continúa en el segundo puesto del ranking ATP y su regreso está cada vez más cerca. Su vuelta será una de las grandes noticias del tenis español.

La irrupción de Jódar

Rafa Jódar es, probablemente, la gran irrupción del tenis español en 2026. A sus 19 años, el madrileño se ha convertido en una de las sensaciones del circuito ATP.

Su ascenso ha sido vertiginoso. Hace apenas un año todavía estaba lejos de los primeros puestos, pero una temporada extraordinaria le ha permitido escalar posiciones hasta situarse casi en el top 10.

Rafa Jódar, en Wimbledon. EFE

El salto no se explica únicamente por su regularidad en los últimos torneos. Jódar ha demostrado que puede competir contra jugadores consolidados y responder en grandes escenarios, confirmando que su techo todavía resulta difícil de calcular.

Su progresión adquiere todavía más valor al recordar su juventud. Con apenas 19 años, ya está llamando a la puerta de los diez mejores del mundo y se ha convertido en una de las grandes figuras del tenis nacional.

Su historia apenas comienza, pero su irrupción ya obliga a incluirle entre los nombres llamados a marcar el futuro de la raqueta española.

Davidovich busca estabilidad

Alejandro Davidovich es el siguiente nombre de esta lista y uno de los jugadores con mayor experiencia en la élite. A sus 27 años, el malagueño atraviesa una etapa de madurez deportiva.

Su carrera ha estado marcada por momentos de gran nivel, especialmente en los grandes torneos. En 2022 alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo y llegó a situarse entre los 25 mejores del mundo.

Davidovich durante el Roland Garros. Reuters

Sin embargo, la irregularidad ha acompañado buena parte de su trayectoria. El talento y su capacidad para competir contra los mejores siempre han estado ahí, aunque le ha faltado mantener ese nivel durante periodos prolongados.

Ahora vuelve a ocupar un lugar destacado en el ranking, el 27. Su presencia aporta experiencia a una lista en la que predominan jugadores mucho más jóvenes.

Davidovich todavía busca dar ese paso definitivo que transforme su potencial en continuidad. A sus 27 años, sigue teniendo margen para recuperar su mejor versión y asentarse definitivamente entre los mejores del circuito.

El crecimiento de Mérida

Dani Mérida es otra de las grandes apariciones del tenis español durante 2026. Con 21 años, el madrileño ha protagonizado una progresión meteórica que le ha llevado a irrumpir entre los 50 mejores.

Su actuación en el Masters 1000 de Canadá ha supuesto otro salto importante. Su buen papel en Toronto le permitió escalar 23 posiciones en el ranking ATP, hasta situarse en el puesto 40, el mejor de su carrera.

El crecimiento de Mérida ha sido especialmente significativo durante esta temporada. Después de competir durante varias campañas en el circuito Challenger, ha conseguido trasladar su nivel al escenario ATP y medirse con rivales de mayor experiencia.

El punto de inflexión llegó con su primer título ATP en Umag. Aquella victoria confirmó su evolución y le permitió continuar escalando posiciones hasta consolidarse entre los mejores.

Con solo 21 años, su margen de progresión es enorme. Su irrupción añade otro nombre a una generación que empieza a devolver profundidad al tenis masculino español.

La experiencia de Munar

Jaume Munar es el quinto integrante de esta nueva presencia española en el Top 50. A sus 29 años, el mallorquín es el mayor de todos y aporta una perspectiva diferente.

Su trayectoria ha estado marcada por la constancia. Desde que irrumpió en el circuito profesional, ha tenido que recorrer un camino más largo hasta asentarse entre los mejores, alternando grandes actuaciones con etapas más irregulares.

Jaume Munar, durante un partido ATP

En 2026 ha encontrado nuevamente la regularidad necesaria para regresar al Top 50. Su experiencia en el circuito le convierte en un perfil diferente al de Jódar o Mérida, todavía en plena fase de crecimiento.

Munar no necesita demostrar que puede competir en la élite. Su reto pasa ahora por mantener el nivel y aprovechar la madurez adquirida durante sus años en el circuito.

Su presencia completa una fotografía especialmente llamativa, cinco españoles entre los 50 mejores y todos ellos menores de 30 años.