Granollers sigue forzando su leyenda: revalida su título en dobles de Roland Garros y se alza con su tercer Grand Slam

París se ha rendido una vez más a la maestría eterna de Marcel Granollers y Horacio Zeballos. En una tarde donde la tierra batida de la Philippe Chatrier parecía esculpida expresamente para la gloria, la pareja hispano-argentina demostró por qué sigue instalada con total autoridad en el olimpo del tenis mundial.

No era un reto sencillo el que tenían por delante. Al otro lado de la red aguardaban el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten (6-4, 6-2), una dupla correosa, físicamente imponente y con un ritmo de juego eléctrico que amenazaba con romper la hegemonía de los vigentes campeones.

Sin embargo, la veteranía, la lectura milimétrica del juego y la complicidad indestructible de Granollers y Zeballos terminaron por decantar una balanza que exigió su mejor versión.

¡¡SON LOS MEJORES DEL MUNDO!! 👏👏👏



Marcel Granollers 🇪🇸 y Horacio Zeballos se proclaman campeones de #RolandGarros por segundo año consecutivo y alcanzan su tercer título de Grand Slam 🏆🏆🏆#RolandGarros pic.twitter.com/yg6CPjYWT7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2026

El encuentro arrancó con una intensidad brutal, propia de dos parejas que se vacían en cada intercambio. Heliövaara y Patten buscaron presionar de inmediato desde el resto, intentando asfixiar el juego de red de Granollers con tiros muy potentes y rasos.

Pero el tenista barcelonés, tocado por la varita de la clarividencia táctica, firmó una actuación soberbia, anticipándose a cada movimiento rival y desquiciando a sus oponentes con voleas inverosímiles. A su lado, un Zeballos imperial desde el fondo de la pista sostuvo los momentos de mayor embestida.

La dupla número uno del torneo supo sufrir cuando el marcador apretaba, salvando bolas de break cruciales con una sangre fría envidiable y asestando los zarpazos definitivos en los instantes finales de cada manga.

A LA MISMÍSIMA LÍNEA 🤯🤯



Granollers y Zeballos ponen el 4-1 y están a dos juegos de su tercer Grand Slam #RolandGarros pic.twitter.com/PrdALqhS8o — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2026

La compenetración entre el español y el argentino rozó la perfección matemática: se entienden con una simple mirada, se cubren las espaldas sin dudar y juegan con la absoluta tranquilidad de quienes ya conocen el camino hacia el éxito.

Con el último punto del partido, la emoción contenida se desató sobre la arcilla de París. Revalidar la corona de Roland Garros ya no era un objetivo mayúsculo, sino una incontestable realidad que vuelve a encumbrarles en lo más alto de la Philippe Chatrier.

Tercera corona

Este nuevo triunfo en la capital francesa no representa un título más en el camino; es la confirmación definitiva de que Marcel Granollers compite en una dimensión reservada exclusivamente para los elegidos del deporte.

Con esta victoria histórica, el jugador catalán se alza con su tercer Grand Slam en la modalidad de dobles, un hito descomunal que agranda un palmarés ya de por sí legendario y que lo consolida definitivamente como uno de los mejores doblistas de todos los tiempos en el tenis español.

La trayectoria de Granollers es un manual perfecto de longevidad, regularidad y evolución constante en un circuito cada vez más físico y competitivo.

Ganar un torneo de esta magnitud es una tarea titánica, pero mantenerse en la cima absoluta durante años y defender con éxito el trono en París está al alcance de muy pocos elegidos. A sus espaldas, este tercer Major supone el broche de oro a una carrera entregada a la búsqueda constante de la excelencia.

Marcel Granollers levanta el trofeo del US Open junto a Zeballos. ATP

Su alianza con Horacio Zeballos se ha revelado como una de las sociedades más fructíferas y estables del circuito ATP. Juntos han construido una maquinaria perfecta que combina de manera magistral la agilidad mental, la intuición y los reflejos felinos de Marcel en la red con la pegada, el temple y la solvencia del tenista argentino desde la línea de fondo.

Granollers no solo sigue ampliando las vitrinas de su museo personal, sino que continúa desafiando y forzando los límites de su propia leyenda.

Este extraordinario póker de Grand Slams es el reflejo fiel de un competidor nato que, lejos de conformarse con los éxitos del pasado, salta a la pista en cada torneo con el mismo hambre de gloria del primer día. España entera vuelve a vibrar y a enorgullecerse del triunfo de un tenista incombustible que ya ha grabado su nombre con letras de oro en la historia eterna de Roland Garros.