Serena Williams vuelve al tenis para disputar el torneo Queen's casi cuatro años después de haberse retirado

La noticia más esperada del año en el mundo del tenis ya es una realidad. Serena Williams vuelve a las pistas. La estadounidense volverá a competir la próxima semana, del 8 al 14 de junio, después de recibir una invitación para disputar el torneo de dobles de Queen's.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam y una de las grandes dominadoras del circuito durante los años 2000 y comienzos de la década de 2010 pone así fin a meses de especulaciones sobre su vuelta.

La estadounidense publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se la ve en una pista de tenis yendo a por su móvil, en el que recibe muchos mensajes y llamadas. "Supongo que todo el mundo ha oído las noticias", es la frase que acompaña la publicación, en la que la estadounidense de 44 años dice: "Tengo que cambiar de número".

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Y, por su parte, la Federación Británica de Tenis (LTA) anunció la concesión de una invitación a Serena para el cuadro de dobles del WTA 500 de Queen’s (8 al 14 de junio): "Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships".

"Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Serena Williams, quien hará pareja con la joven canadiense de 19 años Victoria Mboko.

"La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte", completó en declaraciones para la LTA.

Un regreso muy esperado

Así pues, Williams volverá a competir casi cuatro años después de retirarse en el US Open 2022, con una derrota en la tercera ronda ante la australiana Ajla Tomljanovic.

A lo largo de la primera etapa de su carrera, Williams construyó un palmarés legendario: conquistó 79 títulos individuales, ocupó el número uno del mundo durante 319 semanas y sumó cuatro medallas olímpicas, además de una Copa Federación en 1999.

Serena Williams. AFP7 / Europa Press

Su legado incluye un logro único en la historia del tenis: completar el Golden Slam de carrera -ganar los cuatro Grand Slam y un oro olímpico al menos una vez- tanto en individuales como en dobles.

El plan de Serena pasa por reaparecer en Queen’s, torneo que recuperó su cuadro femenino en 2025 tras medio siglo de ausencia, como primer paso hacia un objetivo mayor: Wimbledon.

Aunque por el momento solo está confirmada su participación en dobles, no se descarta que también compita en individuales. Resultaría difícil imaginar que el All England Club le negara una invitación a una de las figuras más influyentes de la historia de este deporte.