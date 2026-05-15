La nueva vida de Sergi Bruguera después del tenis: capitán, implicado en su academia y centrado en sus finanzas

Sergi Bruguera dejó el tenis profesional en 2003, pero su vida no se alejó del todo del deporte. Desde entonces ha combinado su faceta de formador, su papel como capitán de Copa Davis hace años y una implicación creciente en el mundo de las finanzas y la inversión.

El doble campeón de Roland Garros siguió vinculado al tenis tras colgar la raqueta. Durante años trabajó en la Bruguera Academy, el proyecto familiar fundado en 1986 por su padre, Lluís Bruguera, y considerado uno de los centros privados de referencia en España.

Allí ha estado cerca de jóvenes promesas, ayudando en la formación y manteniendo su conexión con la raqueta desde una perspectiva más pedagógica y de gestión.

Otra de las etapas más visibles de su nueva vida llegó cuando asumió la capitanía del equipo español de Copa Davis. Bruguera ocupó ese cargo entre 2017 y 2022 y coronó su etapa con la victoria de España en 2019, una de las grandes alegrías del tenis nacional en los últimos años.

Su perfil como capitán fue el de un exjugador con autoridad, conocimiento del circuito y una relación cercana con los tenistas más jóvenes.

Pero si hay un terreno en el que Bruguera ha mostrado un interés especial es el financiero.

En 2025 dio un paso importante al entrar como socio y consejero independiente en Diagonal Asset Management, una firma de inversión con la que ya colaboraba como cliente.

Su papel está ligado a la planificación financiera para deportistas de élite, un ámbito en el que ha querido trasladar la experiencia que adquirió a lo largo de su carrera.

Gestionar el patrimonio

El propio Bruguera ha explicado que, cuando dejó de jugar, entendió que era el momento de empezar a gestionar su dinero con criterio.

En esa línea, se define como un inversor "conservador, pero cuando creo en una cosa y lo tengo muy claro, entonces soy agresivo". Esa frase resume bien su manera de entender el patrimonio: prudente en general, pero decidido cuando detecta una oportunidad que considera sólida.

Su historial inversor también incluye movimientos en sociedades y vehículos financieros anteriores, como la sicav Sport & Culture Investment, además de otras iniciativas empresariales y patrimoniales que han ido evolucionando con el tiempo.

En los últimos años, parte de ese negocio también se ha reorganizado en el entorno familiar, con cambios en sociedades vinculadas a su nombre.

En la actualidad, Bruguera representa muy bien al exdeportista que no desaparece tras retirarse, sino que reinventa su carrera. Entre la academia, la Davis y la gestión patrimonial, ha construido una segunda vida profesional en la que combina experiencia, prudencia y ambición.