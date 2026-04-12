La vida de Sinner fuera del tenis: el imperio empresarial que construyó a los 21 años e invierte en Mónaco e Italia

Mientras el mundo conoce a Jannik Sinner como el mejor tenista italiano del planeta, detrás de su frialdad competitiva se esconde un joven estratega financiero que ha construido un grupo empresarial avant la lettre.

A los 21 años, cuando la mayoría de sus compañeros aún se concentra exclusivamente en agotar sus presupuestos en viajes y equipamiento, el propio Sinner había fundado Foxera Holding, un holding corporativo diseñado para gestionar su patrimonio futuro.

El campeón del Open de Australia 2024 y 2025 nació en 2001 en San Candido, un pueblo alpino de apenas 900 habitantes en los Dolomitas italianos, cerca de la frontera con Austria.

Sus raíces explican su mentalidad: su padre Jonnah trabajaba 12 horas diarias como cocinero y su madre Siglinde atendía el comedor de un refugio familiar donde se crió. "Cuando era niño no teníamos mucho", reconoció el tenista sobre su infancia humilde. Esta experiencia forjó en Sinner una disciplina y previsión excepcionales que hoy quedan reflejadas en su estructura empresarial.

Foxera Holding, creado en 2023, agrupa al menos tres sociedades inmobiliarias estratégicamente distribuidas: Foxera King Monaco, registrada en el principado, gestiona inversiones de alto valor aprovechando el régimen fiscal monegasco de impuesto sobre la renta cero; Foxera Re Italia, con sede en Italia, administra bienes raíces en su país natal, probablemente en la región de los Dolomitas donde mantiene conexiones emocionales. Una tercera empresa, Foxera Fin, diversifica la gestión de activos del grupo.

El timing de la creación de Foxera revela una visión empresarial adelantada a su tiempo. Sinner fundó el holding justo antes de su ascenso meteórico al número 1 mundial en 2024, cuando sus ingresos por premios ATP rondaban los 5-7 millones de euros anuales.

La anticipación le permitió estructurar fiscalmente sus ingresos futuros antes de que explotaran exponencialmente. En 2024, Sinner facturó más de 11 millones de euros solo ese año, posicionándose como el octavo tenista mejor pagado de la historia con premios acumulados superiores a los 40 millones de euros.

Jannik Sinner, con el trofeo del Masters 1.000 de Miami 2026

El patrimonio neto del tenista se estima entre 30 y 50 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 30-50% estaría invertido en Foxera. Las propiedades en Mónaco podrían valer entre 5 y 10 millones de euros, mientras que las inversiones italianas rondarían los 3-7 millones.

Esta estructura separa claramente su patrimonio personal de sus inversiones empresariales, protegiendo activamente su legado familiar.

Más allá de los números, lo que distingue la estrategia de Sinner es su enfoque silencioso y metódico. A diferencia de otros deportistas que hacen pública cada inversión, el italiano mantiene un perfil deliberadamente bajo sobre sus negocios.

Foxera Holding no es solo una herramienta financiera: es la materialización de la filosofía alpinista de Sinner aplicada a los negocios. Paciencia, planificación meticulosa y constancia a largo plazo caracterizan tanto su juego de tenis como su estrategia empresarial.

Mientras algunos de sus rivales gastan sus ganancias en superdeportivos o fiestas, Sinner invierte en activos tangibles con apreciación sostenida: bienes raíces en jurisdicciones premium que permanecerán en su familia mucho después de que colgue la raqueta.

A sus 24 años, Jannik Sinner demuestra que el éxito en el tenis puede ser solo el primer capítulo de una trayectoria empresarial igualmente impresionante.

Foxera Holding es la prueba de que el campeón de 4 Grand Slam no solo domina en pista, sino también en la planificación del futuro que construye en silencio, piedra a piedra, como se escala en las montañas de su infancia.