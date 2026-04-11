Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, una final de alto voltaje: el número uno en juego, la corona de Montecarlo y el cetro ATP

Se ha hecho esperar algo más de lo previsto, pero los aficionados al tenis ya tienen lo que ansiaban: el primer duelo entre Alcaraz y Sinner de 2026. La cita será este domingo en la final del Masters 1.000 de Montecarlo, un enfrentamiento que mide al número uno del mundo con su inmediato perseguidor.

El pulso no es menor. Si el tenista de El Palmar se impone, consolidará su liderato en el ranking; si el triunfo cae del lado del italiano, se producirá un relevo en la cima.

Alcaraz, vigente campeón en el Principado, llega con el aval de su dominio reciente en este escenario. Sinner, por su parte, aterriza lanzado tras conquistar Indian Wells y Miami, confirmando el excelente momento de forma que atraviesa.

😏 Si lo de 2025 entre estos dos fue puro cine, que será 2026...



🔥 Así fue el último duelo sobre tierra batida entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, un partidazo histórico que vimos en Eurosport y @StreamMaxES



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No se cruzan desde las ATP Finals, donde el italiano, en pista cubierta, se mostró superior. El contexto ahora es muy distinto. La tierra batida, a priori, favorece a Carlitos, aunque Sinner en los últimos meses ha mostrado una versión más sólida en su juego.

El precedente más cercano sobre esta superficie forma ya parte de la historia reciente del tenis: la memorable final de Roland Garros de la pasada primavera. Aquel día, Alcaraz firmó una remontada épica, levantando dos sets en contra y salvando tres pelotas de partido en un duelo maratoniano que se extendió durante 5 horas y 29 minutos.

"Voy a intentar defender el título del año pasado y también el número 1, será un partido muy especial, estoy deseando que llegue", avisó el murciano tras su triunfo en semifinales ante Vacherot.

Una final con todo en juego

La final del Masters 1.000 de Montecarlo que disputarán este año Alcaraz y Sinner es inédita y es que nunca antes un partido había reunido en la central del Country Club monegasco tantos alicientes.

Sobre la tierra se pondrá en juego la corona, el número uno, el tiempo de permanencia en lo más alto (empatan a 66 semanas) y la cantidad de torneos ganados (igualan a 26).

Alcaraz, vigente campeón del torneo monegasco, llega a la cita con una mínima renta de 190 puntos, que serán absorbidos por Sinner en caso de que el italiano levante el trofeo.

Por el contrario, si el murciano retiene el cetro, se irá hasta los 540 puntos de diferencia con su gran rival, por lo que llegaría como primero del ranking al Mutua Madrid Open con independencia de su resultado la semana que viene en el Barcelona Open Banc Sabadell.

En el Godó defiende 330 puntos de la final de la última edición. Sinner descansará y no volverá a la acción hasta la Caja Mágica.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se abrazan tras la final de Roland Garros 2025. EFE

Será el decimoséptimo enfrentamiento entre ambos y, aunque el cara a cara favorece al palmareño (10-6), la igualdad es absoluta. Lo refleja un dato tan llamativo como revelador: han disputado 3.302 puntos en sus duelos y cada uno ha ganado exactamente la mitad, 1.651. Un equilibrio casi imposible que ilustra la dimensión de su rivalidad.

En lo que respecta a finales, Montecarlo acogerá la novena entre los dos, con ventaja para Alcaraz (5-3), si bien el precedente más reciente cayó del lado de Sinner, vencedor en las ATP Finals de Turín 2025.

Un respeto mutuo

La paridad se extiende también al palmarés: ambos suman 26 títulos y han permanecido 66 semanas en lo más alto del ranking mundial. Un dominio compartido que añade aún más tensión a un duelo con doble premio en juego, en una ciudad marcada por el simbolismo del azar y su célebre casino.

"Es el escenario soñado por todo el mundo; lucharé por mi segundo título en Montecarlo, él (Sinner) por el primero, con el número uno en juego. Eso lo hace más especial [...] A ver qué tal va mañana, tengo muchas ganas", admitió Alcaraz tras su partido en semifinales.

En la misma línea fue el mensaje del italiano: "Tengo muchas ganas de enfrentarme a Carlos: para estos partidos me entreno y me levanto cada día. Además, es bueno tener al menos un duelo contra él antes de Roland Garros, porque sin duda es una gran prueba para mí", había dicho anteriormente Sinner.

"Al mismo tiempo, no tengo nada que perder: venir aquí y alcanzar la final ya significa mucho. Mañana intentaré dar lo máximo, pero ahora lo más importante es descansar. Ha sido una buena actuación por mi parte y mañana será un partido duro", añadió el transalpino.

Carlitos quiere volver a saborear la gloria en El Principado de Mónaco y eso pasa por superar al italiano en un nuevo duelo directo antes de poner rumbo inmediato a la Ciudad Condal para disputar el Trofeo Conde de Godó. Es el primer asalto del año entre los dos mejores tenistas del mundo, pero no será el último.