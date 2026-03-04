Carlos Alcaraz, consternado por sus compañeros atrapados por la guerra de Oriente Próximo: "Fue preocupante verlos allí"

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Estados Unidos para disputar de manera inminente el Masters 1.000 de Indian Wells. Este fin de semana arranca la participación del murciano en este importante torneo, y aunque está plenamente centrado en su rendimiento deportivo no le quita ojo a la actualidad que rodea al mundo.

Especialmente al conflicto bélico que se desató hace unos días con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, una guerra que sigue recrudeciéndose y que afecta a numerosos países de Oriente Próximo.

Precisamente en aquella zona se encontraba Alcaraz hace unos pocos días. Otros, no han tenido tanta suerte como él y quedaron bloqueados sin poder salir a sus nuevos lugares de destino.

Carlos Alcaraz golpea la pelota durante la final del ATP 500 de Doha. Reuters

"Fue sorprendente porque hablamos de unos días o una semana antes y todos estábamos jugando allí. De repente, ocurre todo esto. Y ver a algunos jugadores atrapados allí, sin poder jugar, fue preocupante, al menos para mí", dijo Carlos Alcaraz sobre aquellos compañeros de profesión que se vieron afectados por el conflicto.

Y es que tras el torneo de Doha llegó el de Dubái. Allí no participó el español, pero sí otros grandes tenistas como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov, y el neerlandés Tallon Griekspoor, entre otros.

De repente, todos ellos se vieron envueltos en pleno estallido del conflicto bélico tras el ataque estadounidense e israelí, y con el espacio aéreo cerrado no pudieron salir de los Emiratos Árabes Unidos.

Sigue invicto

Por el momento, Carlos Alcaraz permanece invicto en este 2026. Campeón del Open de Australia, su gran objetivo para este curso, también se llevó el ATP500 de Doha, donde derrotó al francés Fils en la final.

Ahora disputa su primer Masters 1.000 de la temporada, un Indian Wells con el que tiene un idilio especial ya que ya se ha llevado dos entorchados en su todavía incipiente carrera deportiva.

El murciano se estrenó allí en 2023 tras ganar a Daniil Medvedev (6-3, 6-2), mientras que al año siguiente, en 2024, volvió a repetir título ante el mismo rival.

Alcaraz llega pleno de confianza a esta nueva cita. Su victoria en Australia le convirtió en el jugador más joven de todos los tiempos en completar el Career Grand Slam. Con 22 años y 272 días fue capaz de completar el póquer de majors con Roland Garros, Wimbledon, US Open y Open de Australia.

En su primera rueda de prensa antes de estrenarse en el torneo, el español señaló la clave de su impecable inicio de temporada. “Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones”, dijo. “Diría que esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando últimamente. Porque en pista me controlo a mí mismo y, desde la calma, encuentro soluciones”, añadió.

“Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis”, destacó.