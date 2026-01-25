Cuándo juega Carlos Alcaraz los cuartos de final del Open de Australia 2026: horario y cómo ver su próximo partido

Carlos Alcaraz se medirá a Alex de Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia. El tenista murciano tiene como clara meta de esta temporada 2026 proclamarse campeón de este primer Grand Slam de la temporada, y el gran nivel de juego que viene atesorando así lo demuestra.

Se espera un gran ambiente en la Rod Laver Arena. El duelo enfrenta al número uno del mundo con el gran ídolo local, un cóctel perfecto para una noche grande en Melbourne.

Alcaraz llega a esta cita tras superar su prueba más exigente del torneo ante Tommy Paul, al que venció en tres sets muy competidos (7-6[6], 6-4, 7-5), elevando claramente su nivel respecto a rondas anteriores.

El murciano tuvo que remontar un inicio adverso, pero a partir del tramo final del primer set impuso un tenis mucho más agresivo, firmando 35 ganadores y sin conceder una sola pelota de break en los dos últimos parciales.

Con esta victoria se mantiene invicto en sets en el torneo (12-0) y se mete por tercera vez consecutiva en cuartos del Open de Australia, paso clave en su intento de completar el Career Grand Slam y convertirse en el más joven en lograrlo.

Carlos Alcaraz, en el Open de Australia 2026 EFE

De Miñaur, por su parte, también llega lanzado tras una contundente victoria en octavos frente a Alexander Bublik, a quien derrotó en tres mangas con una actuación casi perfecta al servicio y apenas diez errores no forzados.

El australiano ha encadenado varias actuaciones muy sólidas esta quincena y refuerza su condición de top-10 y líder local, consolidado además como habitual de la segunda semana en Melbourne en los últimos años.

De Miñaur, nacido en Sídney y actual número uno australiano, tendrá a todo el público volcado a su favor, con una Rod Laver predispuesta a empujar cada punto del "Demon". Sin embargo, Alcaraz ha demostrado sentirse especialmente cómodo en Australia este año, ya desde la exhibición previa en la que superó al propio De Miñaur por 6-3 y 6-4.

Dónde se juega el partido entre Alcaraz y De Miñaur

El Alcaraz-De Miñaur se disputará en Melbourne Park, el complejo de pistas duras que acoge el Open de Australia, dentro del habitual marco de 25 canchas con la Rod Laver Arena como escenario principal.

Por jerarquía y por el peso mediático de ambos, todo apunta a que el encuentro se programará precisamente en la pista central, como ya ocurrió en los cuatro compromisos anteriores del murciano este año, aunque el torneo aún no ha oficializado la pista concreta en el orden de juego.

A qué hora se juega el partido entre Alcaraz y De Miñaur

El duelo de cuartos de final está fijado para el martes 27 de enero.

Todavía está por confirmar el horario en el que se disputará el encuentro, pero se jugará en la pista central, la Rod Laver Arena, al tratarse del número 1 del mundo y el gran ídolo local, Alex de Miñaur. La gran entrada está, por lo tanto, garantizada.

En Australia, los partidos diurnos comienzan sobre las 11:00 en las pistas exteriores y a mediodía en las grandes pistas, mientras que las sesiones nocturnas arrancan a partir de las 19:00, siempre en hora local.

Dónde ver por TV el partido entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur

En España, el Alcaraz-De Miñaur solo podrá seguirse a través de los operadores que poseen en exclusiva los derechos del Open de Australia 2026.

El torneo se emite íntegramente en los canales de Eurosport, accesibles en plataformas como Movistar Plus y otras televisiones de pago, y en streaming a través de HBO Max, que ofrece todas las pistas de Melbourne Park en directo.

También se podrá ver vía app de Eurosport y servicios que integran sus canales, pero no habrá señal en abierto, por lo que para seguir el partido en directo será imprescindible disponer de alguno de estos servicios de suscripción