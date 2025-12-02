Rafa Nadal abre la puerta a volver a jugar con Federer: "En el futuro, algo ocurrirá"

Rafael Nadal confirmó este lunes que estaría dispuesto a disputar partidos de exhibición junto a Roger Federer, aunque advirtió que necesitaría tiempo de preparación tras un año alejado de las pistas.

Las declaraciones del tenista mallorquín se produjeron durante la gala de los Premios AS del Deporte 2025, donde fue galardonado con el Premio Leyenda en el Hotel Palace de Madrid.

Federer había manifestado en los últimos meses su deseo de volver a compartir pista con su histórico rival. Durante la Laver Cup y posteriormente en una entrevista con el medio suizo Tages-Anzeiger, señaló que "sería fantástico si funcionara. Me imagino combinándolo con una buena causa, recaudando fondos para mi fundación e inspirando a los jóvenes jugadores locales".

Preguntado por Europa Press sobre esta posibilidad, Nadal respondió con cautela pero dejando abierta la puerta: "Creo que ahora mismo, si eso ocurriera, sería un poquito más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación".

El campeón de 22 Grand Slams agregó que "seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos y nos motive un proyecto, y se juntaran una serie de factores que lo posible hagan, algo ocurrirá".

Rafa Nadal y Roger Federer se mueren de la risa tras un fallo Reuters

El tenista español reveló que ya han existido contactos informales sobre este proyecto: "Hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucede en el futuro".

Toni Nadal, tío y exentrenador del mallorquín, también se pronunció sobre el tema afirmando estar convencido de que su sobrino participará en estas exhibiciones. "Le conozco lo suficiente como para saber que le entusiasma la idea de jugar partidos de exhibición con Federer. El tenis ha sido vital en su vida y eso no se puede borrar de la noche a la mañana".

Un legado incomparable

Los duelos entre Nadal y Federer marcaron una época dorada del tenis mundial, con 40 enfrentamientos oficiales entre 2004 y 2019 que arrojaron 24 victorias para el español y 16 para el suizo. Juntos acumulan 42 títulos de Grand Slam , una cifra que los convierte en dos de los mejores tenistas de la historia.

Según las proyecciones de Toni Nadal, su sobrino podría retomar los entrenamientos intensivos durante los próximos meses o en 2026 para estar preparado de cara a estas exhibiciones.

El propio Federer ingresará al Salón de la Fama del tenis en agosto de 2026, fecha que podría coincidir con el inicio de esta esperada gira. La posibilidad de que Novak Djokovic también participe en el futuro no está descartada, especialmente tras reconocer el serbio que el final de su carrera se aproxima.