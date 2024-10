Paula Badosa responde a las críticas por una fotografía en la que la acusan de burlarse de las personas chinas

La tenista española Paula Badosa ha sido objeto de una polémica en redes sociales tras la publicación de una fotografía en Instagram en la que aparece con unos palillos tirando de los extremos de sus ojos, un gesto que muchos interpretaron como una burla hacia la comunidad china.

La imagen fue compartida por su entrenador, Pol Toledo, quien posteriormente la eliminó, pero no antes de que generara un amplio revuelo entre sus seguidores y otros usuarios de internet.

Durante su participación en el China Open, Badosa compartió varias instantáneas de su experiencia en el país asiático a través de la cuenta de su entrenador. En una de ellas, la tenista aparecía en un restaurante sosteniendo unos palillos y tirando de los extremos de sus ojos, un gesto que históricamente ha sido utilizado de manera despectiva para caricaturizar a las personas de origen asiático.

Rápidamente, las críticas comenzaron a inundar la sección de comentarios, acusando a Badosa de racismo y falta de sensibilidad cultural.

Ante la ola de comentarios negativos, Badosa respondió en un primer momento en Instagram: "Oh no, por favor, no lo interpreten así. Nunca pensé que se interpretaría de esta manera, ni siquiera estábamos imitando a personas asiáticas. Estaba jugando con mi cara y las arrugas. Amo Asia, es una de mis culturas favoritas y tengo muchos amigos asiáticos. Son las personas más amables".

La disculpa, sin embargo, no fue suficiente para calmar las críticas, lo que llevó a la tenista a publicar un mensaje adicional en su cuenta de X, en el que expresaba: "¡Hola a todos! Lo siento mucho, no sabía que esto se consideraba ofensivo en cuanto al racismo. Mi error. Asumo toda la responsabilidad. Este error me ayudará a aprender para la próxima vez (amo Asia, por cierto). Espero que lo entiendan. Los quiero a todos".

Reacciones divididas

A pesar de sus disculpas, las reacciones fueron mixtas. Algunos usuarios expresaron su apoyo y comprensión hacia Badosa, alegando que su gesto había sido malinterpretado y que no había tenido la intención de ofender.

Sin embargo, otros mostraron su indignación y señalaron que, en el año 2024, los personajes públicos deberían ser más conscientes del impacto de sus acciones y evitar conductas que pudieran ser percibidas como racistas o insensibles.

Paula Badosa, en el Masters 1.000 de China EFE

En X, la usuaria @S-RF_CA expresó: "Esto es tan vergonzoso. ¿Pensó ella y su única neurona antes de hacer esto público? Cosas así son vergonzosas. No tengo palabras. No hay lugar para el racismo en 2024. Ella necesita asumir la responsabilidad de esto." Otro usuario, @GernezDan, dijo: "¿Así que Paula Badosa ahora está siendo casualmente racista contra personas chinas mientras está en China? Me deja sin palabras".

Resurguir en lo deportivo

Tras el China Open, Badosa se enfrentará a Ajla Tomljanovic en la primera ronda del torneo de Wuhan. Aunque la polémica ha desviado la atención de sus logros deportivos, la tenista ha demostrado en múltiples ocasiones que es capaz de sobreponerse a la adversidad, tanto dentro como fuera de la cancha.

Badosa espera poder concentrarse en su próximo partido y continuar su buen momento en el circuito, dejando atrás el incidente y enfocándose en lo que realmente importa: el tenis.

El viaje de Paula Badosa para recuperar su estatus en el tenis profesional ha estado lleno de altibajos, pero ha mostrado una resiliencia que muchos admiran. Ahora, el reto será mantener su enfoque en el deporte mientras supera las consecuencias de esta polémica, y demostrar que está preparada para seguir adelante, aprendiendo de sus errores y construyendo sobre sus recientes éxitos en la cancha.