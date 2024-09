Djokovic despierta las dudas de una gran leyenda: "Me sorprendería que volviera a ganar"

Por primera vez desde 2017, Novak Djokovic cerrará la temporada sin ganar ningún Grand Slam. Hacía siete años que no pasaba algo así, y esto vuelve a poner de relieve el declive del tenista serbio y la mella que comienza a hacer el paso del tiempo en él.

Cayó en semifinales del Abierto de Australia ante Sinner, tuvo que retirarse en Roland Garros por unas molestias en la rodilla antes de jugar el partido de cuartos de final, se vio superado por Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, y no pudo pasar de la tercera ronda en el US Open.

La duda sobre si Novak Djokovic volverá a levantar un grande la temporada que viene está en el aire y centra el tema de conversación entre muchos aficionados. Con 24 Grand Slam en su palmarés, Nole no quiere detenerse y peleará por lograr el número 25 ya el próximo curso, pero eso es algo que no tiene claro una leyenda como John McEnroe.

Novak Djokovic firma autógrafos en el US Open USTA

El estadounidense, ganador de siete grandes a lo largo de su carrera deportiva, habló en Eurosport acerca del futuro del serbio y sembró dudas: "Nunca quieres descartarle. Esta sería la primera vez en la que sin duda podrías decir que te empiezas a preguntar si va a volver a ganar".

No obstante, alabó la insistencia de Nole por seguir en la cumbre del tenis durante tanto tiempo y seguir ganando títulos: "¿Cuánto tiempo podrá mantener la motivación este tipo? Ganó el oro olímpico. Me sorprende que haya mantenido la motivación durante tanto tiempo. Seguro que me sorprende de alguna manera y nos quedaremos con la boca abierta, porque el año pasado ganó tres de los cuatro, pero ahora decimos que no volverá a ganarlos".

Sin embargo, después de estas palabras de elogio, McEnroe también volvió sobre sus pasos para volver a la realidad y decir que no sería extraño que no volviera a ganar un grande nunca más: "Me sorprendería en cierto modo que volviera a ganar, sobre todo por su edad. En algún momento, esto te afecta y pierdes el factor miedo de los jóvenes. Entonces, los chicos que no creían tener ninguna oportunidad sienten que la tienen".

Ahora a Djokovic se le abre un complicado panorama para la temporada que viene, en la que tendrá que sacar de nuevo toda su motivación para seguir siendo uno de los mejores: "Eso es a lo que se enfrenta ahora. Será interesante ver si es capaz de lograrlo, pero creo que intentará encontrar la motivación para conseguir el número 25", finalizó McEnroe.

Tan sólo los Juegos Olímpicos

La temporada de Novak Djokovic ha sido muy atípica y completamente diferente a las últimas que ha vivido. Acostumbrado al éxito y a ganar torneos constantemente, en este 2024 tan sólo ha podido disfrutar de un único gran triunfo.

El serbio se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos después de vencer a Carlos Alcaraz en la final. Nole firmó una actuación sensacional en el torneo olímpico, y celebró con rabia su triunfo en la pista central de Roland Garros.

Las molestias físicas le han lastrado a lo largo de todo el año, y a sus 37 años ya muestra síntomas de castigo en su cuerpo. Pese a todo, ha llegado a ocupar el número 1 del ranking durante varias semanas a lo largo del curso.