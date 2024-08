Pablo Carreño pensó en la retirada del tenis: "No sabía si iba a ser posible seguir jugando al tenis"

Pablo Carreño, en el US Open 2022 Reuters

El tenista español Pablo Carreño Busta, conocido por su perseverancia y talento en las pistas, ha vivido uno de los periodos más difíciles de su carrera en los últimos años. En una reciente entrevista con la web oficial de la ATP, Carreño Busta reveló los desafíos que ha enfrentado debido a una grave lesión en el codo y cómo esto le hizo cuestionarse su futuro en el tenis.

Hace dos años, Carreño Busta se enfrentó a Matteo Berrettini en la primera ronda del Master de Montreal. En ese momento, el español ocupaba el puesto número 23 del ranking ATP, mientras que Berrettini había alcanzado el número 6.

"Le escribí a mis amigos por WhatsApp y les dije: 'Venga, los Masters 1000 son una locura. Soy el número 23 del mundo y juego en primera ronda contra Berrettini'", recordó Carreño Busta. Contra todo pronóstico, no solo derrotó a Berrettini, sino que también se alzó con su primer trofeo a nivel ATP Masters 1000, marcando la mejor semana de su carrera.

Sin embargo, su regreso reciente al Jarry Park, lugar de su triunfo, no tuvo el mismo aire de confianza. Durante el último año y medio, Carreño Busta ha estado fuera del circuito debido a una persistente tendinitis en el codo.

"Es muy especial, por supuesto, porque gané hace dos años aquí en Montreal, mi primer ATP Masters 1000. Pero también es muy especial porque el último año y medio estuve fuera del Tour debido a una lesión", comentó. La incertidumbre sobre su capacidad para volver a jugar le afectó profundamente: "No sabía si iba a ser posible seguir jugando al tenis o no".

El camino de recuperación ha sido arduo y lleno de dudas. "A veces siento el dolor cuando juego al tenis. Pero hubo otros momentos en los que sentí el dolor todo el tiempo, cuando estaba durmiendo, cuando intentaba nadar en la playa", explicó.

Esta constante preocupación sobre el dolor le llevó a considerar la retirada en varias ocasiones. "A veces lo pensé, pero no quería hacerlo. Pero cuando paras durante un año y medio, es normal que pienses muchas cosas", admitió. La posibilidad de tener que dejar el tenis y enfrentar una nueva vida sin el deporte que ama era una idea difícil de procesar para el asturiano.

La determinación de Carreño Busta para seguir adelante se vio respaldada por el apoyo incondicional de su familia y amigos, especialmente su esposa. En los momentos más difíciles, trató de mantenerse positivo y disfrutar del tiempo con sus seres queridos.

A pesar de intentar volver al circuito en octubre pasado participando en dos eventos del ATP Challenger Tour, el dolor era demasiado intenso y tuvo que someterse a una operación.

Este tiempo alejado de las pistas le ofreció una nueva perspectiva de vida. "Traté de trabajar mucho para volver. Recibí tratamientos con los fisioterapeutas, con los médicos, hice mucho fitness. Intenté jugar al tenis. Hubo momentos difíciles, pero es cierto que tuve mucho tiempo", comentó Carreño Busta.

Durante este período, aprovechó para disfrutar de actividades y momentos que normalmente no podría, como irse de vacaciones en verano, un lujo inusual para un tenista profesional.

Carreño Busta hizo su primer intento de regreso en Roland Garros este año, aunque perdió en la primera ronda. Luego compitió en tres torneos más antes de volver a lesionarse y no poder participar en Wimbledon.

Pablo Carreño celebra su triunfo. EFE

A pesar de estos contratiempos, la emoción de regresar a Montreal, el lugar de uno de los momentos más felices de su carrera, le da esperanzas. "Probablemente fue la mejor semana de mi vida", rememoró sobre su victoria en 2022.

Consciente de que su nivel actual no es el mismo de hace dos años, Carreño Busta se centra en disfrutar del proceso y en recuperar su confianza. "Me gustaría simplemente disfrutar de estos momentos, ganar la confianza extra para estar aquí e intentar hacer una buena semana", expresó.

Su prioridad es mantenerse sano y evitar nuevas lesiones: "Sé que no estoy al 100 por ciento de nuevo en este momento, pero veremos qué pasa. Creo que lo más importante es que esté sano, que siga estando sano y que no me vuelva a lesionar".

Pablo Carreño Busta ha demostrado que la resiliencia y el amor por el tenis pueden superar incluso las adversidades más difíciles. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de cómo, con apoyo y determinación, es posible encontrar el camino de regreso, incluso cuando parece que todo está perdido.