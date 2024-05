Carlos Alcaraz vuelve a ofrecer su mejor versión y arrolla a Wolf en su estreno en Roland Garros

El mejor Carlos Alcaraz está de vuelta. El tenista español debutó a lo grande en Roland Garros y arrolló a Wolf en un partido redondo (6-1, 6-2 y 6-1). No le dio 'Carlitos' opción alguna a su rival y da su primer paso hacia la conquista del Roland Garros. [Narración y estadísticas en directo].

El murciano despejó desde el inicio cualquier tipo de duda que hubiera sobre su figura. LLegaba entre algodones a la cita parisina, pero apenas sufrió ante un Wolf que no le plantó oposición.

Arrolló 6-1, 6-2 y 6-1 en menos de dos horas de juego. También ayudó el rival, el estadounidense J.J. Wolf, 25 años y nº 107 mundial, repescado por una baja de última ya que perdió en la última ronda de la fase previa con el neerlandés Jesper de Jong, que podría ser el próximo rival de Alcaraz si supera al británico Jack Draper.

Wolf y la tierra batida no terminan de entenderse y eso lo aprovechó Alcaraz, que abrió perdiendo su saque en el juego inicial. Enseguida hizo un 8-0 para advertir que, si no hay accidente físico, estará en la pelea de un título que le hace una especial ilusión. Fue cuartofinalista en 2022, semifinalista en 2023. Le queda el paso definitivo.

"La energía de esta pista de París es especial, ver un estadio lleno en una primera ronda es increíble, ayuda a alcanzar tu mejor tenis. Y yo siempre intento divertir al público", afirmaba tras superar a Wolf.

"Me habría gustado jugar más partidos para estar al cien por cien antes de llegar aquí. No he tenido la mejor preparación antes de llegar a París. Pero creo que soy un tenista que no necesita muchos partidos para encontrar su mejor nivel", agregó.

Por la vía rápida

Fue un coser y cantar para Carlos Alcaraz. Es cierto que Wolf le rompió el saque a las primeras de cambio, pero después todo fue sobre ruedas. El de El Palmar contestó con otro break y a partir de ahí impuso su mejor tenis para borrar a su rival del mapa y cerrar la primera manga con un sólido 6-1.

La tónica siguió en el segundo set. Empezó de la mejor manera posible con un break que hizo mucho daño a un Wolf totalmente sobrepasado por el juego de su contrincante. El estadounidense intentó agarrarse de alguna manera al choque, pero fue imposible. Alcaraz no fallaba y coleccionó varios winners que le hicieron adjudicarse también el segundo set en su favor.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Wolf. REUTERS

Tocaba rematar la faena y lo hizo por la vía rápida. De nuevo una rotura de servicio para comenzar el set y después una sexta marcha para solventar el choque y empezar a pensar en la segunda ronda. Fue una victoria fácil, un verdadero trámite para Alcaraz. Una victoria que le sirve para coger confianza y ritmo, además de no condenarle en exceso en lo físico, algo que puede ser crucial de cara a los siguientes partidos.