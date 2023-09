Alcaraz descarta cualquier problema físico tras su aparatoso vendaje: "Sentí dolor, pero no es nada"

Carlos Alcaraz sigue con su firme andadura en el US Open. El tenista español se ha colocado como el favorito número uno a alzarse con el Grand Slam estadounidense. Su exhibición sobre la Arthur Ashe para ganar a Matteo Arnaldi confirmó su enorme progresión y su candidatura para revalidar la victoria final.

Durante su ultimo partido frente al jugador italiano, Alcaraz hizo saltar unas pequeñas alarmas al lucir un aparatoso vendaje en su pierna izquierda. Unas posibles molestias físicas parecían ser las culpables de que lo luciese, pero más lejos de la realidad el español aseguró de que no era nada grave lo que le ocurría.

"Jugar un Slam es muy duro. Juegas varios partidos muy duros en dos semanas. Es normal sentir algo de dolor en el cuerpo y debes prevenir. No es nada serio, es solo prevención. Sentí algo de dolor en la pierna izquierda, pero como digo, no es importante", explicaba tras sumar su cuarta victoria en esta edición del US Open.

[Carlos Alcaraz, lanzado a los cuartos del US Open tras arrollar a Matteo Arnaldi en tres sets]

Unas palabras tranquilizadoras que zanjan el debate y que señalan a ese vendaje como una manera de prevenir cualquier problema físico en su siguiente encuentro. Ahora, el de El Palmar se tendrá que ver las caras en los cuartos de final frente a Alexander Zverev. El alemán se presenta como el rival más difícil hasta la fecha, habiéndose enfrentado a él en numerosas ocasiones.

De hecho, se han enfrentado hasta en cinco ocasiones y el balance es favorable a Zverev. El tenista teutón es uno de los pocos que puede presumir de haber ganado más veces a Alcaraz de las que ha perdido. En total, suma tres triunfos por dos derrotas.

Carlos Alcaraz durante el partido ante Matteo Arnaldi Reuters

"Contra Sascha, mi H2H también es muy similar. Está jugando muy bien y está encontrando su forma de nuevo. El partido entre los dos será muy divertido de ver. Sea el que sea mi rival, va a ser unos cuartos de final muy duros", analizaba el español sobre su siguiente rival.

Sin presión

Muchos especulaban si con el regreso de Novak Djokovic a Nueva York para disputar el US Open, Carlos Alcaraz iba a tener algo de presión sobre la pista para revalidar su corona. Eso finalmente no ha ocurrido y el español ha mostrado un altísimo nivel, colocándose como el gran favorito a la victoria. Además, él mismo quiso descartar cualquier tipo de problema en ese aspecto antes de afrontar los cuartos de final del Grand Slam.

"Sinceramente, no he sentido nada diferente al llegar aquí. Intento no pensar que soy el campeón defensor. Me centro en mi juego y lo que tengo que hacer en pista. Nada me importa más que jugar a mi nivel y ser feliz con la manera en la que juego. Eso es lo único que me importa. Toda la presión que la gente me quiere poner encima, la echo fuera. La elimino de mi cabeza y me centro en mi juego", finalizó el español en la rueda de prensa.

Sigue los temas que te interesan