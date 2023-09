Brasil aparta a Antony por una presunta agresión a su expareja: la policía ya está investigando el caso

Antony no tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de Brasil en este parón de selecciones. El delantero del Manchester United había recibido la llamada de su país para disputar los partidos contra Bolivia y Perú correspondientes a la clasificación para el Mundial de 2026. Esto se debe a las denuncias de su expareja y la correspondiente investigación de la policía.

La Federación Brasileña de Fútbol (CBF) dio a conocer la decisión de apartar de la Canarinha al jugador de 23 años a través de una nota. En ella se indicaba que se había hecho para "preservar a la supuesta víctima, al propio futbolista" y a la plantilla dirigida por el técnico Fernando Diniz.



Por dicho motivo, el seleccionador brasileño no ha tardado en hacer público su reemplazo para los siguientes duelos Su lugar lo ocupará Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, con vistas a los dos primeros partidos de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 contra Bolivia y Perú.

La confederación brasileña señaló que los "hechos que salieron a la luz este lunes y que implican" a Antony "necesitan ser investigados", por lo que decidió desconvocarle hasta que el caso sea dilucidado. Además, la prensa brasileña filtró este lunes nuevos detalles de los presuntos mensajes que Antony envió a Gabriela Cavallin, una antigua novia, en los que el delantero del Manchester United le desea la muerte.

La mujer presentó la semana pasada una denuncia contra el jugador en la policía de Manchester, ciudad inglesa donde convivió con el futbolista. Además, la Policía Civil de Sao Paulo también se encuentra investigando el caso.

"Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo", aseguró su expareja en una entrevista publicada por 'UOL' este lunes.

"No recuerdo exactamente por quién fue la pelea, pero era alguien con quien había estado hace años. Me golpeó en el pecho y mi silicona se volteó", recalcó Cavallin. "Y luego vine a Brasil para operarme. Tuve que cambiar la prótesis. Él dijo: 'No quise lastimarte, fue accidental, no fue un puñetazo, sólo te empujé, sólo te sostuve contra la pared'", añadió, explicando como fue supuestamente agredida por el futbolista.

Antony lo niega

Tras darse a conocer la noticia y generarse un gran revuelo tanto en Brasil como en el resto del mundo, Antony quiso desmentir lo ocurrido a través de una escueta publicación en sus redes sociales. El delantero del Manchester United y de la selección brasileña insistió en que quiere se descubra pronto la realidad de lo sucedido.

"En cada momento, ya sea en testimonio o en entrevista, presenta una versión diferente de las acusaciones. Por lo tanto, vengo a negar con vehemencia las acusaciones vertidas e informar que quedo a entera disposición de las autoridades brasileñas para aclarar cualquier cosa que sea necesaria", explicaba Antony a través de su Instagram. El delantero quiso recalcar también que colaboraría con la policía para intentar esclarecer las causas del caso.

