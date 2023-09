Carlos Alcaraz, lanzado a los cuartos del US Open tras arrollar a Matteo Arnaldi en tres sets

US OPEN

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del US Open. El tenista español no para de crecer y sigue dando razones para creer revalidar el título es posible. El murciano arrolló por completo a Matteo Arnaldi (6-3, 6-3, 6-4). No le dio ninguna opción al que hasta ahora había sido la revelación del campeonato. [Estadísticas y narración del encuentro entre Alcaraz y Arnaldi]

Al italiano solo le quedó aplaudir ante la exhibición de un Alcaraz que se llevó el partido en dos horas. Fue un auténtico vendaval, una constante de puntos ganadores, dejadas, subidas a la red... que borraron del mapa a Arnaldi.

La siguiente piedra en el camino saldrá del enfrentamiento entre Sinner y Zverev que se disputa en la madrugada del lunes al martes. Sea quien sea será un rival de mucha entidad.

[Carlos Alcaraz desvela su último secreto en el US Open: "Intento encontrar banderas españolas"]

Un vendaval

Alcaraz entró al partido de la misma forma en la que lo ha hecho en todo este US Open, es decir, con mucha intensidad y ofreciendo un gran tenis desde el primer punto. El tenista español no dio opción a un correoso Arnaldi que llegaba a la cita como la gran sorpresa del torneo.

El murciano estuvo impecable en la primera manga. Muy sólido en su saque, puso en problemas a un Arnaldi que sacó adelante como pudo sus primeros servicios de la tarde. Sin embargo, en el momento de la verdad, Alcaraz realizó un juego magistral al resto y firmó un break para poner el 4-2.

El español no dio opción a la sorpresa y confirmó su saque sin problemas para adjudicarse la primera manga del partido. Lo hizo con un juego en blanco y dejando claro que mucho tenía que mejorar Arnaldi si quería tener opciones.

Carlos Alcaraz durante el partido ante Matteo Arnaldi Reuters

Arnaldi quiso reaccionar, pero el inicio del segundo set fue un mazazo para él. Alcaraz le rompió el saque y se vio obligado a ir a remolque durante toda la manga. Mientras tanto, el tenista de El Palmar no falló y puso la directa en busca de finalizar rápido la faena.

De nuevo, se llevó el set por 6-3. Lo hizo sin ceder un saque y superando sin problemas a un Matteo Arnaldi que, por mucho que lo intentara, no logró resquebrajar el muro español.

Reacción impecable

Con dos sets de ventaja, Alcaraz no quiso vivir la misma situación que en la ronda anterior en la que se dejó llevar y acabó cediendo una manga. Esta vez, cuando el tercer set se puso feo el murciano reaccionó de forma inmejorable.

Arnaldi dio un paso al frente y sorprendió a todos llevándose un juego en blanco al resto que le dio la oportunidad de agarrarse el partido. Sin embargo, con la opción de poner el 3-1 con su servicio se topó con un Carlos Alcaraz magistral que sacó pecho en el momento más delicado.

[Alcaraz, "día a día" en el US Open: estudioso de sus rivales y divirtiéndose en la pista para ir a por todas]

La igualdad reinó en el resto del set, pero en el juego definitivo Alcaraz puso la directa y acabó cerrando el encuentro antes de llegar a las dos horas de juego. Lo hizo a lo grande, con un juego en blanco al resto y levantando de sus asientos a los aficionados presentes en la Arthur Ashe.

Superado el escollo de los octavos de final las cosas se ponen serias para el tenista de El Palmar. Su rival en los cuartos será Zverez o Sinner. Si logra vencer, lo más probable es que tenga que medirse a Medvedev en semis y a Djokovic en la final.

Sigue los temas que te interesan