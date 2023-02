Djokovic habla claro: "No puedo considerar a Alcaraz como mi gran rival, todavía lo es Nadal"

Novak Djokovic por fin dio su ansiada rueda de prensa en Belgrado. El tenista serbio quiso desvelar todas las incógnitas que rodearon a su lesión en el Open de Australia, donde fue enormemente criticado por fingir los problemas físicos durante sus partidos. "Sé cuál es la verdad, y el director del Grand Slam salió y dijo cuál era la naturaleza de la lesión", apuntó.

"La presión estuvo ahí hasta que me adapté un poco al ambiente. Hubo situaciones que no fueron agradables, pero es una parte del viaje de mi vida, pero eso hace que la victoria sea más dulce", recalcó tras ser señalado por gran parte del público. Aunque también señaló que cualquiera que esté a su nivel tiene "críticos".

No se ciñó únicamente a preguntas sobre el Open de Australia, ya que también respondió a otras relacionadas con su máximo rival, Roland Garros, su estado de forma o su futura participación los torneos de Estados Unidos, donde su presencia está en duda en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

[Indian Wells abre las puertas a Djokovic aunque no se vacune: "Debemos darle la oportunidad"]

"Está jugando a un gran nivel, especialmente después de tanto tiempo lesionado. Es impresionante que encuentre su mejor nivel nada más volver, eso es algo propio de un jugador maduro y con experiencia. Él no tiene tanta, pero está mostrando mucha madurez", explicó sobre el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas. El exnúmero 1 del mundo volvió por todo lo alto tras imponerse a Cameron Norrie en el Argentina Open.

Sin embargo, el tenista serbio declaró que el murciano no es su mayor preocupación ahora mismo y centró su tiro en otro clásico del circuito con el que ha estado peleando a lo largo de los años. "No lo puedo llamar mi principal rival, ese todavía es Nadal", apuntó.

Djokovic celebra un punto durante uno de sus últimos partidos. REUTERS

"Aunque Alcaraz sea el número dos, antes el uno, haya ganado un Grand Slam y sea el futuro de nuestro deporte, siento que la rivalidad con Nadal es algo difícil de eliminar solo porque alguien lo haya hecho genial en el último año y medio. Rafa ha sido y seguirá siendo el rival más duro de mi carrera", recalcó.

Dudas sobre Estados Unidos

Djokovic también dejó entrever que no tiene para nada asegurada su presencia en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Él llegó a pedir un permiso para participar, pero todavía no ha recibido respuesta alguna del gobierno de Estados Unidos para poder disputarlos a finales de febrero y principios de marzo.

"Todavía no lo sé. En este momento todo está en un proceso. Agradezco mucho a Indian Wells y Miami que me hayan apoyado públicamente y que quieran que juegue allí, mi gran deseo es jugar allí, donde no lo he hecho desde hace varios años. Espero que una decisión positiva llegue pronto, pero no está en mis manos y todavía no puedo decir más", deseó sobre la llegada de una respuesta favorable.

"El año pasado me perdí todos los torneos en Estados Unidos, si pasa este año no sería la primera vez. Espero que no pase. Pero todo lo que puedo hacer es tener esperanza porque mi postura sigue siendo la misma", agregó. Además, también declaró sus ganas de estar en el US Open. "Espero estar allí, no puedo añadir nada. Es uno de los cuatro grandes de nuestro deporte y claro que me encantaría estar allí", finalizó.

Sigue los temas que te interesan