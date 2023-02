El misterio de Djokovic: una rueda de prensa para "contar todo" mientras sigue batiendo récords

Novak Djokovic sigue batiendo récords en lo más alto de la clasificación. El actual número uno de mundo ha igualado la marca de Steffi Graf de 377 semanas como líder, aunque este caso de la ATP. El serbio se ha mostrado intratable durante el comienzo de año y eso ha propiciado que se haya disparado.

Tras arrebatarle la primera posición a Carlos Alcaraz con su victoria en el Open de Australia. Con dicho triunfo, además, igualó en Grand Slams a Rafa Nadal con un total de 22 en su haber y prosigue así la batalla con el español para ver quién es el mejor tenista de la historia.

El problema de Djokovic reside en su calendario. El serbio se desplazará a Dubái para prepararse y disputar allí un torneo en los Emiratos Árabes, donde estrenará su condición de número 1. Sin embargo, con la duda de su presencia en los torneos de Estados Unidos, en el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, debido a las restricciones del país por la vacuna.

Pese a haber pedido un permiso especial para disputarlos, 'Nole' todavía no ha recibido confirmación alguna por parte de Estados Unidos para jugar. La organización de Indian Wells rompió una lanza a favor del jugador con su director, Tommy Haas, que aseguró que era una pérdida muy grande si no le dejaban jugar.

Mientras tanto, Djokovic se entrena en Belgrado sin rastro alguno de los problemas físicos con los que había jugado en el Open de Australia. El director del torneo, Craig Tiley, aseguró que disputó la final con un desgarro de 3 centímetros en los isquiotibiales.

Misteriosa rueda de prensa

Una de las grandes sorpresas que desveló Novak Djokovic fue que hará una rueda de prensa en unos días. Una misteriosa presencia ante los medios para explicar una serie de cosas. En principio, se especula con que de su versión de lo ocurrido el año pasado en Australia tras ser deportado o para explicar todo lo que rodea a sus lesiones, por las que ha sido ampliamente criticado.

"En unos días lo contaré todo. Todavía no puedo decir nada, lo siento. He decidido dar una rueda de prensa. Contestaré todas vuestras preguntas ahí. Ya lo he concertado con mi equipo de comunicación, pronto llegarán las invitaciones para la prensa", declaró a los medios presentes tras su entrenamiento.

El serbio ha sido muy criticado por diversos sectores. "Nole es el más fuerte y los números así lo prueban, pero también es el menos querido de los tres grandes", declaró Fabio Fognini tras compararlo con Federer y Nadal. Después de todo lo que sucedió el año pasado en Melbourne, Nole volvió para dejar su huella. Roger, Rafa y él, monopolizaron el circuito y escribieron la Historia de este deporte", añadió el tenista italiano.

