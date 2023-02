Carlos Alcaraz regresa a lo grande y logra en Buenos Aires su primer título de 2023

Se perdió el pasado Abierto de Australia por lesión, algo que le hizo mucho daño mentalmente, pero Carlos Alcaraz ha vuelto a lo grande. Después de ceder el número 1 en el ranking ATP en favor de Novak Djokovic, el tenista murciano logró este domingo en el Abierto de Buenos Aires su primer título de 2023 para reivindicarse y para demostrar que está completamente recuperado.

En plenitud de condiciones físicas y también mentales, así demostró estar Carlos Alcaraz después de imponerse por la vía rápida a Cameron Norrie en la final del ATP de Buenos Aires por la vía rápida. Tan solo necesitó dos sets el de El Palmar para dejar en el camino al tenista británico, actual número 12 del mundo, y para levantar el que ya es su séptimo entorchado en su breve pero intensa carrera deportiva.

A sus 19 años, sigue dando pasos de aventajado en el mundo del tenis y ya es alguien a quien los rivales miran con mucho respeto y hasta temor cada vez que lo ven en el cuadro. "Es el primer título después del US Open, mi primer torneo después de cuatro meses parado y estoy muy contento por ello. No me esperaba jugar a este nivel. Soy un chico competitivo, lo llevo en la sangre y quedó demostrado", dijo el murciano al proclamarse campeón en Buenos Aires.

A por el número 1

Ya había comentado hace unos días Carlos Alcaraz que, aunque contaba con que perdería el número 1 cualquier día, su intención es volver a lo más alto del ranking ATP lo antes posible. Parece que no es un farol, porque a las primeras de cambio el joven prodigio ha vuelto a ganar.

Después de eliminar en el camino a los serbios Laslo Djere, Dusan Lajovic y a su compatriota Bernabé Zapata en las semifinales, el rival a batir en la final tenía bastante más dificil. Cameron Norrie, número 12 del mundo, era una buena piedra de toque para medir su nivel después de la lesión. Sin embargo, Alcaraz sacó el rodillo prácticamente desde el inicio y el británico ni siquiera le pudo ganar un set al español.

[Alcaraz, 100 días después: "Sabíamos en octubre que el objetivo en 2023 sería recuperar el número 1"]



El inicio fue fuerte, no obstante, por parte de Norrie, ya que seis de los primeros ocho puntos cayeron de su lado. Pero poco a poco Carlos Alcaraz se fue entonando. Tanto, que en uno de esos momentos clave, en el ecuador de la primera manga, consiguió el primer break y tomó ventaja. Eso no le sentó nada bien a Norrie, que quedó ciertamente aturdido y hasta regaló una segunda rotura de servicio para ceder el primer set por un claro 6-3.

La segunda manga tuvo mucha más batalla. El español llegó a restar para ganar el partido con 5-4, aunque Norrie todavía iba a tener la capacidad de alargar un poco más el encuentro. Igualó el choque a cinco juegos, pero ahí fue cuando, de nuevo, Alcaraz puso el pie encima del acelerador y volvió a romper en el momento más crítico para terminar llevándose el segundo set por 7-5.

[La corte de Carlos Alcaraz: quién es quién del grupo que le mimó en el US Open y revoluciona el tenis]



Con este entorchado, Carlos Alcaraz se une a la ilustre lista de ganadores de este Abierto de Buenos Aires que cuenta en su palmarés con tenistas como Carlos Moya, David Ferrer, Gustavo Kuerten, Dominic Thiem y Casper Ruud.

