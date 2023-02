Alcaraz jugará su primera final de 2023: venció sin problemas Bernabé Zapata en el Argentina Open

Carlos Alcaraz sigue dando pasos hacia adelante en su recuperación. El español parece haber dejado atrás los problemas físicos que le lastraron en el último tercio de 2022 y comienzos de 2023. En las semifinales del Argentina Open consiguió derrotar con solvencia a Bernabé Zapata, número 74 del mundo, por un doble 6-2 en un duelo fratricida.

El murciano tendrá la oportunidad de lograr su primer título de 2023 frente a Cameron Norrie. El británico, segundo cabeza de serie, hizo lo propio tras vencer al peruano Juan Pablo Varillas, 101 del mundo, por 7-6(5) y 6-4 en una hora y 54 minutos de juego. Un rival de entidad de para calibrar el nivel de Alcaraz.

El de El Palmar se encontró con unas fantásticas sensaciones en el duelo de españoles de la jornada. Se deshizo de Zapata en poco más de una hora y por la vía rápida. Una puesta en escena que rozó la perfección, mostrándose casi infalible en el momento de resolver el partido.

FINALCARAZ 🤘@carlosalcaraz reaches his first final since the US Open, defeating countryman Zapata Miralles 6-2 6-2 to face Cam Norrie tomorrow!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/InA71egoSO — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2023

Ahora, Carlos Alcaraz tendrá la oportunidad de sumar el séptimo título de su palmarés tras las conquistas de Umag, Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami, Barcelona, Masters 1000 de Madrid y el Abierto de Estados Unidos. Una ocasión espléndida para intentar de nuevo el asalto al número 1 de Novak Djokovic.

Por el camino ya ha dejado a otros jugadores de nivel como Laslo Djere o Dusan Lajovic. Un torneo donde ha ido adquiriendo poco a poco el ritmo tras su vuelta y gracias a la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis. Se ha visto a un ilusionante Carlitos de nuevo.

"Las finales se ganan"

Tras el encuentro frente a Zapata, Alcaraz dio sus impresiones sobre la final del Argentina Open. Su próximo enfrentamiento será contra Cameron Norrie, un poderoso rival, que a priori le exigirá un punto más en el torneo sudamericano. Un duelo donde tendrá que "sacar su mejor nivel".

"Norrie es un gran jugador, un gran guerrero. Tengo que estar a un gran nivel. Tengo que jugar a mi mejor nivel para ganarle: ser muy agresivo, buscar imponer mi juego, hacer lo que vengo haciendo y disfrutar. Es una final, no todos los días se juega una final y tengo que disfrutar del momento. Como he dicho en varias ocasiones: disfrutando es donde saco mi mejor nivel", explicó sobre cómo afrontar un partido de estas características frente a un rival como el británico.

"Te van a venir los nervios, pero unos nervios controlados son bastante buenos: te mantienen muy enfocado y no te dejan distraerte del todo. Soy un jugador muy competitivo y me tomo las finales con la siguiente filosofía: las finales no se juegan, se ganan. Eso lo tengo bastante presente", añadía acerca de sus pensamientos sobre su próximo duelo.

"Tengo que ir a por todas, no puedo dejar que los nervios de una final me encojan, no me dejen soltar el brazo, disfrutar o ser yo en pista. Sobre todo en los comienzos, son muy importantes, has de liberar la tensión de jugar una final e ir a disfrutarla", finalizaba su intervención en rueda de prensa. Este domingo a partir de las 18.30, Alcaraz tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

