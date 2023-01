Djokovic pidió a gritos la expulsión de un aficionado en Australia: "¡Está borracho, échalo!"

Jornada accidentada en el Abierto de Australia para Novak Djokovic, que sigue dejando dudas en torno a su físico. El serbio se metió en tercera ronda tras superar al francés Enzo Couacaud, procedente de la previa. Tuvo que irse a cuatro sets (6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0) aquejado de los problemas musculares que persisten en su pierna izquierda.

Djokovic arrastra desde Adelaida dolores físicos y no parece superarlos. Este jueves volvió a sufrir, hasta el punto de tener que retirarse a vestuarios en mitad del partido para cambiarse el vendaje. Ocho minutos estuvo el serbio fuera de la pista mientras era atendido.

No fue el único incidente al que se tuvo que sobreponer Djokovic durante el partido. También se las tuvo tiesas con un grupo de aficionados disfrazados. En concreto, señalaba que uno de ellos estaba "borracho" y solo se dedicaba a intentar sacarle del partido a través de gritos desde la grada.

¡Menudo enfado de Novak Djokovic! El serbio, molesto con el comportamiento de unos aficionados, pidió al juez de silla que los echara de la grada... #AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/Qpdc8KIZ1d — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 19, 2023

"¡Toda la noche igual! Ya sabes quién es", gritaba Djokovic en la cuarta manga al juez de silla pidiéndole que interviniera. Está absolutamente borracho. Lleva todo el partido provocándome", insistía mientras el colegiado trataba de apaciguar al serbio para evitar un incidente.

Sin embargo, el enfado de Djokovic no desapareció y siguió presionando al juez de silla para que hiciera algo: "No ha venido a ver tenis, ha venido a provocarme. Solo quiere meterse en mi cabeza. Está borracho, échalo del estadio. Tú le has escuchado 10 veces, yo le he escuchado por lo menos 50. ¿Por qué no llamas a seguridad y lo echas del estadio?", decía.

Las cámaras de la retransmisión enfocaban al aficionado que se enfrentaba desde la grada a Djokovic. Finalmente, todo quedaría casi en una anécdota. Nole no se volvió a quejar y acabó ganando con facilidad el cuarto set que le dio a victoria.

Djokovic sigue avanzando en el cuadro del Abierto de Australia, aunque por ahora la batalla más dura la está teniendo consigo mismo por sus problemas musculares. En tercera ronda le espera un tenista más experimentado que sus rivales hasta ahora, Grigor Dimitrov. El búlgaro fue verdugo de otro serbio, Laslo Djere, en segunda ronda y tiene un récord negativo de 9-1 frente al 21 veces ganador de un Grand Slam.

