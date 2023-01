Djokovic activa las alarmas en Australia: "Hay dos opciones: retirarse o intentarlo con Dimitrov"

Novak Djokovic ya no puede ocultar su preocupación por los problemas físicos que arrastra en su pierna izquierda. El serbio, que este jueves obtuvo el pase a tercera ronda del Abierto de Australia, reconoce que no está entrenando los días que no entrena para reservarse para los partidos.

Al límite. Así estaría Djokovic en base a sus palabras tras la victoria en la Rod Laver Arena contra el francés de la previa Enzo Couacaud (6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0). Durante el partido, Nole atravesó momentos de máxima dificultad por las molestias que no le dejaban jugar. En del segundo se retiró a vestuarios para ser atendido.

Djokovic volverá a salir a la cancha este sábado para medirse al búlgaro Grigor Dimitrov en tercera ronda. El nivel del oponente crece, igual que las dudas del tenista serbio que admite estar "preocupado".

[Djokovic pidió a gritos la expulsión de un aficionado en Australia: "¡Está borracho, échalo!"]

"Estoy contento de haber logrado ganar el partido en cuatro sets, porque pasaron muchas cosas. Pero mi situación no es la ideal, me gustaría que las cosas fueran diferentes, sentirme de otra manera con la pierna, pero son como son. Afortunadamente, en los Grand Slam hay días sin partidos y hay algo de tiempo para recuperarse y prepararse para el siguiente partido. Básicamente, no me estoy entrenando en los días de descanso para que la pierna está en un estado de alguna manera ideal para competir al máximo nivel", dijo en rueda de prensa.

Y añadió: "Estoy preocupado y tengo razones, pero al mismo tiempo trató de aceptar las circunstancias y con mi equipo, el fisio, trataremos de buscar soluciones para poder jugar todos los partidos. Hay dos opciones, dejarlo o continuar. Voy a intentarlo contra un rival como Dimitrov".

Novak Djokovic, en rueda de prensa en el Abierto de Australia Reuters

Djokovic también fue preguntado por los partidos que finalizan pasada la medianoche: "No sé cómo podemos cambiar esto. El calendario en los últimos días se ha visto afectado por el tiempo con calor extremo y lluvia, y los partidos se alargaron hasta muy tarde en la noche. El tiempo es más frío, así que el juego es más lento y veremos más batallas físicas", comentó.

Incidente con un aficionado

Además, se refirió al incidente con un aficionado durante el partido de este jueves: "Tengo un problema cuando alguien cruza la línea. Han sido varias veces, había un grupo claramente bajo la influencia del alcohol, pero ha sido particularmente uno que estaba insultándome y provocándome. Lo he tolerado durante casi dos horas”, argumentó.

"Lo ha expulsado y lo he agradecido. Es innecesario que pasemos por estas situaciones. Después de dos horas el juez o el supervisor tienen que tomar una decisión", agregó un Djokovic que volverá este sábado a la Rod Laver Arena para enfrentarse a Dimitrov.

